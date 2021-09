Sabrina Rojas salió a hablar de sus apasionadas fotos con el Tucu López

La relación entre Sabrina Rojas y el Tucu López ya es un hecho y así lo demostró el video y las nuevas fotos que comenzaron a circular por estos días.

Separada de Luciano Castro hace más de tres meses, la actriz apostó nuevamente al amor y, sin quererlo, lo que comenzó siendo un “touch & go” ahora se convirtió en algo más serio que ninguno de los dos quiere reconocer.

Entrevistada por “Intrusos” (América), Sabrina Rojas habló de su nueva relación luego de la aparición del video caminando por Palermo abrazados.

“Mi vida marcha bien, calma. Disfrutando, trabajando”, comenzó diciendo la mendocina a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Inmediatamente los periodistas preguntaron por las nuevas fotos en donde se ve a los actores a los besos y Rojas dijo: “Me acaba de agarrar una amnesia. Me fui a blanco”, dijo irónica.

La pareja más enamorada que nunca

Luego agregó: “Sí, lo vi. No sé qué decir. Uno trata de pasarla bien y piden títulos, quieren poner nombres, rótulos a las cosas. Estoy disfrutando la vida”, comentó la rubia.

Finalmente dijo: “Me hubiese encantado que no se filtre. Unos pueden decir ‘no salgas a almorzar afuera’, pero uno tiene derecho a vivir la vida”, señaló y agregó: “Uno la pasa bien. ¿Viste cuando no sabés en la vida qué va a pasar? Por eso uno se incomoda con hablar”, cerró la actriz con cautela sobre su nueva conquista.