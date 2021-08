El Tucu López habló de su relación con Sabrina Rojas: “Sabrina me parece...”

Hace pocos días surgió la versión de que Sabrina Rojas estaría manteniendo un romance con el Tucu López, luego de algunas versiones que daban por hecho que ambos se besaron en un boliche del barrio porteño de Palermo.

Este sábado, Sabrina estuvo de invitada en el programa “Santo Sábado”, conducido por el Pelado López y emitido por la señal América. Allí, le preguntaron por su relación con el Tucu y ella contó que lo conoce y que fue a verlo a la obra Sex. “Fuimos con mis amigas y pagando la entrada. Es un morocho lindo”, aseguró la actriz.

Por su parte, este lunes el locutor dio su versión de los hechos al dar una nota para el programa “Intrusos” y trato de eludir varias preguntas disimulando cuando le dijeron que lo habían visto con Sabrina a los besos en un boliche y luego en una farmacia, en Villa Urquiza. “No, no. Casi todos tenemos el mismo corte de pelo, pueden confundirme con cualquiera. Probablemente haya sido otra persona, no yo”, dijo entre risas.

“Con Sabrina tenemos mucha gente en común, coincidimos hace poco en un lugar en Palermo, pero solo coincidimos. No tenemos una relación. A raíz de esto hablamos con ella un poco y dijimos: ‘¡Qué loco lo que están diciendo!’. No mucho más que eso”, agregó el ex de Jimena Barón.

En mitad de la charla, el Tucu se sorprendió cuando le preguntaron por qué había cambiado la moto de lugar, en un estacionamiento, dejando entrever que era para que no lo vieran salir con Sabrina. Enseguida comentó: “Tenía una reunión en el otro ala del edificio… ¡Qué difícil la vida! ¿Estaban ahí? (ríe). En ese estacionamiento solamente podía haber autos y la gente de seguridad la cambió”.

Al llegar al cierre de la nota, el movilero del programa de América le preguntó si hay posibilidades de que se conozcan más y terminen teniendo una relación: “En la vida uno no puede estar adivinando qué sucede y qué no. Ella me parece divina. Me gusta mucho conocer a gente en general, vincularme con seres de bien, me parece que es algo que todos deberíamos hacer”, dijo el actor, dando su opinión sobre Rojas, que está soltera desde mayo pasado, cuando anunció su separación del actor Luciano Castro.