Romina Malaspina se refirió a las polémicas por su ropa como presentadora de Canal 26

Romina Malaspina es una de las periodistas más famosas del Canal 26, pero no tanto por sus noticias, sino por la forma en la que se presenta vestida. Con el reciente cambio en el código de vestimenta, la joven que tiene más de 2.7 millones de seguidores por Instagram se refirió a las críticas que recibió luego de presentarse con uno de sus últimos conjuntos.

En más de una ocasión Malaspina se vuelve viral en las redes tras dar las noticias con conjuntos que muchos consideran que quedarían mejor para el boliche. Fue esa vez que usó el famoso top de cadenas, que dejaba muy poco a la imaginación.

Frente a los miles de mensajes de odio y críticas, ella más bien se mostró sorprendida. “La verdad que nunca me imaginé que podía llegar a tener tanta repercusión. Quizás a mi familia si le hizo un poco mal verme tan expuesta, no lo sufrieron pero les cayó mal, todo el mundo les decía cosas, pero la verdad es que yo les expliqué que cuando estás en las redes o en la televisión esto es algo que pasa”.

“Recibí muchísimo de todo, prendía la tele y en un lugar me estaban bancando y en otro me estaban matando. A mi me importa que se haya cumplido el objetivo de hacer bien mi trabajo de presentar las noticias”, explicó en el mensaje. “Cargar con el vestuario como si tuviera algo que ver con mi rol de presentadora, es un poco mucho. Cualquiera de las personas que me criticaron, si recibían la propuesta de trabajo que recibí yo la hubieran agarrado en plena pandemia sin trabajo ni nada”, dijo a quienes le consultaron.

El conjunto que la hizo famosa. Google

Malaspina siempre sorprende con sus elecciones de vestuario. Google

Finalmente, se refirió a las veces en que se ha convertido en viral, algo que naturalmente “es muy amado y muy odiado” a la misma vez. “Entiendo que frente a esa exposición va a aparecer eso, y nada, yo tolero con respeto. Me sorprendieron los comentarios de mujeres que se vistieron parecido trabajando en el medio. Me pareció un poco fuerte también recibir críticas de periodistas con mucha trayectoria”.

“Yo era presentadora de noticias, no era lo mismo que periodista, que entiendo que muchas personas lo vieron mal porque ejercen el periodismo con estudio y dedicación. En lo que es ser presentadora, lo hago hace mucho tiempo y es parte de mi trabajo”, dijo para cerrar el tema.

Algunas de las nuevas prohibiciones

Botas estilo bucaneras; trajes que no sean de color azul, negro o gris; buzos; remeras con dibujos; jeans u otros pantalones que no sean de vestir y camisas oscuras, son las prendas principales que no se podrán usar más.

“Se busca resaltar la elegancia con la que debe contar una presentadora de TV (...) y que el atuendo debe ir en concordancia con el horario y el estilo del noticiero”, dice el documento. Entre las recomendaciones indican: vestidos, palazos, escotes rectos, prendas con mangas o maxi faldas, y “tener siempre en cuenta que estamos dando noticias”. Eso para las mujeres.

Para los hombres, se pide sin excepción que las camisas deben ser lisas y se prefieren si donde color banco. Sin embargo, colores como celeste, rosa o gris pueden admitirse. No se puede utilizar calzado deportivo: únicamente zapatos de vestir negros o marrones combinados con el traje.