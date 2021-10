Rodrigo De Paul rompió el silencio y habló sobre los rumores de romance con la China Suárez

En medio del escándalo por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, y la vinculación de Eugenia La China Suárez como tercera en discordia, se confirmó la relación entre la actriz y Nicolás Furtado, cuando la panelista de LAM, Maite Peñoñori, compartió una foto en la que se los ve juntos, cenando en Madrid.

Esta noticia aclararía un poco el panorama, ya que el día lunes en “Los Ángeles de la Mañana”, se difundió una lista de los supuestos hombres que pasaron por la vida de la China Suárez en los últimos tiempos y uno de los implicados es Rodrigo de Paul.

Todo esto trascendió, debido a que el jugador de la Selección Argentina se encuentra viviendo en la capital española, jugando para para el Atlético de Madrid. En diálogo con Flavio Azzaro, el futbolista desmintió los rumores de romance y aseguró que nunca tuvo nada que ver con la actriz.

“Se volvieron locos, no la vi en mi vida, no sé quién dijo eso. Por Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada”, aseguró el futbolista en palabras del conductor en su ciclo de Crónica Tv.

Vincularon a Rodrigo de Paul con la China Suárez

Tras leer estos mensajes de Whatsapp, Azzaro se mostró muy enojado con la situación personal que atraviesa el deportista: “Es una locura. Yo les pido por favor que cuando meten a alguien en el medio tengan cuidado. Meten a un pibe sin nada. Porque lo de Icardi tenía sustento, Wanda lo alimentó, pero el pibe tiene una novia de toda la vida, nada que ver”, aseguró el periodista, quien tiene cercanía al mediocampista por su fanatismo por Racing, su ex club y se refirió a Camila Homs, quien es la pareja de Rodrigo desde hace más de 11 años.

Recordemos que estos rumores nacieron cuando Yanina Latorre había alimentado la versión de que la actriz había tenido un affaire con jugador del Real Madrid. Pero la periodista Mina Bonino, quien es pareja del jugador merengue llamado Federico Valverde, salió al cruce y explicó en Twitter: “Hablé con Ángel de Brito, me dijo el jugador implicado y no es Del Real Madrid, es del Atlético. No voy a decir más nada, miren el programa mañana”, fue el mensaje de Bonino que levantó especulaciones y que todos relacionaron con el campeón de América.