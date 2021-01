Rocío Marengo tuvo una filosa forma de describir a los jurados de MasterChef Celebrity

Siempre generó controversia o estaba metida en algún cruce, por no decir del clima tenso que siempre generaba a su alrededor. A poco de terminada la primer temporada de MasterChef Celebrity, con su ganadora (Claudia Villafañe) ya coronada, Rocío Marengo no afloja con sus fuertes declaraciones.

Más de una vez tuvo un fuerte encuentro con Germán Martitegui, sobre todo las veces que hizo trampa, pero ahora hasta llegó a decir que fue maltratada en el set.

En diálogo con Ciudad Magazine declaró su paso por el reality culinario y su decisión de no estar presente en la final: “Sufrí un montón en MasterChef Celebrity, no me gustó, no la pasé bien. Lamento mucho haber tenido que pasar todo por eso. De hecho, por eso elegí ni ir a la final, porque fue un lugar donde yo no estuve cómoda. Se dijo que estaba en Miami, pero yo viajé unos días después de la final. No fui porque la pasé muy mal”.

Pero lejos de terminar su discurso, la ex participante tuvo ciertas palabras para definir a quienes fueron los chef jurados del programa, Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular. “Los jurados son chefs que trabajan como actores”, comenzó diciendo.

“Tampoco me la puedo agarrar con ellos porque cumplen ordenes de parte de la producción por la cucaracha. Donato, si bien cumplirá su rol, siempre sentí el cariño. Betular es más bueno que el pan, más allá de su personaje. A Martitegui le toca la peor parte porque tiene que hacer de villano, que a mí me afectó un montón, me dolió pasar por eso. La pasé mal y a mi edad no tengo ganas de pasarla mal”, declaró sobre cada uno de ellos, pero tirando la bomba a la producción.