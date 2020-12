¿Otra vez Rocío Marengo? Furia entre los participantes de MasterChef Celebrity por sus reiteradas trampas

Recién iniciado la gala de eliminación de MasterChef Celebrity, cuando los concursantes tenían que presentarse en una prueba de beneficios, Rocío Marengo volvió a despertar la ira de sus compañeros al hacer trampa nuevamente.

El desafío consistía en mirar dentro de una caja y luego anotar la mayor cantidad de productos posibles. Entre un concursante y otro, a la modelo le llegó la noticia de cuáles eran los ingredientes y decidió anotarlos en una hoja antes siquiera de pasar frente a la caja. Santiago del Moro se lo hizo notar. “¡No vale tener las cosas anotadas!”, dijo entonces Vicky. “Rocío viene con un machete como si estuviésemos en una prueba de química. ¿Qué le pasa? No podés hacer trampa, una mujer grande… ¿O no?”, dijo sin poder creerlo Fede Bal.

Después de que el conductor le exigiera ver su papel para demostarr su culpabilidad, la modelo dio una corta explicación para safar. “Estamos jugando, chicos, despiértense ustedes también y jueguen”, y mirando a la cámara reconoció: “No sirvió mi estrategia. Parezco la tramposa que vino acá a robar, pero quise jugar. Me equivoqué…”, quiso excusarse la modelo diciendo que era un “juego con el Turco”. Aunque desde el fondo, el ex futbolista mostraba su lista y pedía una comparación para demostrar que nunca le había mostrado ingredientes.

“La injusticia a mí me angustia. No me gustó, perdón. Me muestro tal cual soy y me parece que las injusticias en la vida no van. Acá tenemos que ser todos iguales y apoyarnos entre los compañeros. Eso de hacer trampa es injusticia, y me angustia. No lo comparto”, dijo Xipolitakis indignada. “Vicky se puso mal, mirá vos… Le pido mildis a Vicky. La verdad que no la quise angustiar”, respondió irónicamente la modelo.

Al final, su estrategia la dejó mal parada. Marengo recibió un castigo que consistía en 5 segundos menos para mirar y 10 segundos menos para anotar, además de que no podía incluir los ingredientes que había anotado previamente. “No solo no tengo memoria y ya tenía 20 puntos en contra, sino que además por los nervios de la situación estoy bloqueada, no me acuerdo ni mi nombre”. Rocío resultó ser la peor en la prueba.