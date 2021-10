Rocío Marengo defenestró a Intrusos por hablar sobre por qué no tiene hijos

Semanas atrás, Rocío Marengo se desahogó en Showmatch respecto de sus problemas de pareja con Eduardo Fort y comentó que no se sentía acompañada ni contenida por el empresario. Eso dio pie para que la ex del hermano de Ricardo Fort se ensañara con ella y en Intrusos pasaron sus dichos, lo que molestó a la actriz.

Karina Antoniali, la exmujer de Eduardo Fort, comentó que a Marengo “se le va el cuarto de hora”. Y aseguró que el millonario “no quiere tener más hijos y, menos, casarse” y señaló que Rocío le da “pena”.

Las polémicas e hirientes declaraciones de Antoniali fueron reproducidas en Intrusos, el programa que se emite por América y es conducido Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Esta situación y otras, provocaron que Rocío Marengo estalle de enojo y publicó su descargo en Twitter.

“¡Mientennnn! ¡Yo no puedo creer el ensañamiento que tienen en America TV conmigo! ¡Sr Vila, Belocopitt no quiero que me nombren más en su canal! ¡No me interesa ser contenido de sus programas berretas! ¡Me siento hostigada! Necesito que me ayuden, Asociación Argentina de Actores”, lanzó muy enojada.

“¡Jotax, dejen de nombrarme en sus programas baratos, pedorros y tendencioso! ¡No me interesa darles contenido! ¡Abusan de mi imagen! Una cosa es dejar pasar un informe o dos, pero otra es el hostigamiento continuo que me banco de ustedes. ¡Mienten, injurian, calumnian y lastiman!”, escribió la participante de La Academia.

El descargo de Rocío Marengo contra Intrusos en Twitter

“¿Tengo que contarles de mis trastornos de ovulación a los panelistas de un programa de TV? Hasta dónde van a llegar con todo esto”, agregó respecto a los comentarios de la ex de Eduardo Fort que dijo dio a entender que Rocío “estaba grande” para ser madre.

“¡Deben respetar mi intimidad! Los motivos por los cuales tengo o no hijos, los sabemos mi pareja y yo. ¡Nadie más!”, cerró Marengo.

