Rocío Marengo picante tras su ataque de furia en Showmach: “Puedo ser mamá con o sin Eduardo Fort”

Rocío Marengo terminó una intensa semana en un íntimo con Ángel de Brito en el que habló y aclaró algunas situaciones tras su ataque de furia en Showmatch, en el que apuntó directamente contra su novio, Eduardo Fort. La mediática se refirió a su deseo de ser madre y fue clara con lo que espera de su relación con el empresario chocolatero.

Al principio de la nota que De Brito le hizo en Los Ángeles de la Mañana, Marengo fue clara acerca de por qué se enojó tanto en televisión y decidió hacer público su malestar con Eduardo. “Hubo algo puntual que me hace estallar: la mentira”, comentó.

“Mi cable a tierra fue mi trabajo, soy amante de mi trabajo, de remar. Pero sentí en las ultimas semanas que en mi trabajo no estaba bien, que me estaba saliendo mal. Necesité una contención, que él esté conmigo”, manifestó Marengo.

Rocío Marengo explotó contra su pareja, Eduardo Fort.

“Él ve que el programa me hace feliz. Solo le pedí que se pare (en Showmatch) como los novios de mis compañeras que son todos perfil bajo. Todos lo hacen por amor. Pero no me digas que vas a ir si no vas a ir. Me dijo: ‘me pongo la vacuna y voy’. Cuando fue Martita (Fort), me dijo que venía la otra semana. Me sentí decepcionada. Tuve que mentir por él, porque no fue”, aclaró acerca del desencadenante.

Más adelante, De Brito le preguntó acerca de su deseo de ser madre y ella, nerviosa, le respondió: “Tengo ganas de ser mamá. Yo puedo ser mamá con Eduardo o sin Eduardo... Tengo muchas opciones. Mas allá de ser mamá, quiero tener una familia. Yo no quiero casarme, no necesito un papel que me ate a él. Yo lo elijo todos los días”.

Sin embargo, fue contundente con lo que espera del hermano de Ricardo Fort y muy clara con lo que desea de esa relación. “No quiero más promesas, quiero hechos”, aseguró.

Marengo comentó que tuvo una conversación con Eduardo luego de lo que ocurrió en Showmartch: “Estamos en un gran momento, de decisiones, de elegir, dentro de lo difícil que es. Hace tres noches que no duermo y no dejé de ensayar. Estoy en un barro que no sé como salir”.

Y explicó que todavía ama a su pareja y le desea lo mejor. “Ojalá Dios lo ilumine y tome decisiones con el corazón. Tomar la decisión de hacer feliz a tu pareja porque lo sentís”, finalizó.