Revelaron quién es la tercera en discordia por la que L-Gante y su novia Tamara estarían separados

L-Gante está en la cresta de la ola de su carrera musical, pero la suerte en el amor parece no acompañarlo. El cantante tuvo una hija en septiembre junto a Tamara Báez, su pareja desde hace 5 años. Pero desde ese momento las idas y vueltas entre los dos no han pasado desapercibidas.

Ahora el periodista Juan Etchegoyen aseguró que los papás de Jamaica atraviesan una crisis, que estarían por separarse, y que ya no conviven. La información era inesperada, ya que Tamara Báez le había dedicado unas tiernas palabras a su novio que incluso generaron rumores de casamiento.

“Hoy me llegó un rumor muy fuerte sobre L-Gante y su supuesta mala relación con su novia Tamara Báez. Se convirtieron hace poquito en padres de Jamaica y la situación está lejos estaría de ser la mejor. Ya no se siguen en redes y me confirman que ya no viven juntos”, dijo el conductor de Mitre Live.

Previo a estos comentarios, L-Gante protagonizó un video junto a Cinthia Fernández, en donde la mediática bailaba uno de sus temas. Parece que esta colaboración despertó sospechas y ahora se la señala como la tercera en discordia.

La respuesta de Tamara Baéz

Ante los dichos de Etchegoyen, la novia del cantante decidió tomarse como humor los comentarios e hizo un irónico posteo donde echaba por tierra los rumores.

Historia de Tamara Baéz contestando a los rumores

“Ni yo sabía que estábamos separados”, escribió junto a una foto de la televisión con la noticia de la supuesta ruptura y unos emojis de caritas riéndose.