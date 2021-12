Cinthia Fernández y Tamara Báez se encontraron cara a cara luego del picante video con L-Gante

Desde hace algunos días Cinthia Fernández y L-Gante fueron noticia en las redes por el video que la panelista de “LAM” (El Trece) compartió bailando con el artista la canción de Tini Stoessel “Bar”.

“Porque otra boca voy a besar ¡Así se hace un challenge! Cumbia 420 keloke con este genio. Gracias por participar, darlo todo y tener este gran gesto L-Gante”, escribió Cinthia Fernández luego de realizar el desafío.

Luego de la viralización de la filmación que casi termina en beso, Tamara Báez, novia y madre de Jamaica, compartió en una historia de Instagram el dibujo de una zorra junto a la frase “está igual”.

Los seguidores relacionaron este posteo al primero de Wanda Nara hacia la China Suárez cuando salió a la luz el escándalo con Mauro Icardi. Si bien la rubia negó que el posteo fuera para la ex de Martín Baclini, muchos dudaron de sus palabras.

Redes de Tamara Báez

Este miércoles en el programa conducido por Ángel de Brito, Cinthia Fernández contó que estuvo en el show de L-Gante en el Luna Park junto a sus compañeras Pía Shaw y Mariana Brey y allí, se encontró cara a cara con Tamara.

Sin filtro, la panelista comentó: “Me encontré con la mujer de L-Gante y le fui a hablar como corresponde. Todos me apuntaron a mí, pero si hay algo que no soy es zorrita”, se defendió la influencer.

Minimizando la situación, Cinthia dio a entender que el tema quedó aclarado cuando la rubia entendió que todo se trata de redes y publicidad.