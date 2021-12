Quién es Elba Marcovecchio, la abogada de famosas que contraerá matrimonio con Jorge Lanata

Tras casi dos años en pareja, Jorge Lanata anunció su casamiento con Elba Marcovecchio. El conductor anunció esta noticia en su programa radial Lanata Sin Filtro y, además se lo confirmó a la Revista Caras, brindando algunos detalles de la ceremonia que se realizará en abril y a la que concurrirán tan solo 50 invitados.

Jorge Lanata estaría de novio con la abogada Elba Marcovecchio. (Gentileza: La Voz)

“Me caso por Iglesia”, comenzó el periodista de 61 años. “Nos casamos en abril. Estoy súper feliz, feliz, feliz. Es la mejor descripción que te puedo dar de mi estado. Nos vamos a casar también por iglesia, lo cual me pone más feliz todavía”, aseguró Elba en un audio enviado al ciclo de su futuro marido.

“¿Van a tener hijos?”, quiso saber Marina Calabró, integrante de Lanata Sin Filtro. Entre risas, la abogada aclaró: “A lo sumo dos gatos, quizá otro perro”.

Elba Marcovecchio es oriunda de la ciudad de La Plata, desde 1998 ejerce como abogada y en su profesión ha representado a muchas figuras como Claudia Villafañe, Valeria Lynch y Vicky Xipolitakis, entre otras famosas.

Jorge Lanata habló de su romance con Elba Marcovecchio

La mujer tiene dos hijos: Valentino de 13 y Allegra de 12, frutos de la relación con quien fuera su marido, de quien quedó viuda hace nueve años. Por su parte, Jorge es padre de Bárbara de 32 años de edad, fruto de su relación con Andrea Rodríguez, y de Lola de 17, producto de vínculo con Sara Stewart Brown.

¿Qué es lo que me enamoró de Jorge? Porque yo no le digo Lanata, le digo Jorge. Una de las cosas que más me enamoran de él es la capacidad que tiene para sorprender. Es muy empático, no solo conmigo, en general. Tiene una capacidad de entender al otro que muy pocas personas la tienen. Esas cosas me sorprenden. Tiene una capacidad de comprender, de construir... es alguien totalmente constructivo”, había afirmado la letrada en una entrevista, mostrándose muy enamorada del periodista.