Que sí, que no, Mónica Farro finalmente confirmó que no se divorciará

Hace poco, Mónica Farro confirmó que había puesto puso fin a la historia de amor con su marido, Leandro Herrera. La pareja se casó en agosto de 2019 y tras varias crisis, terminaron por supuestamente separarse. Así lo contó en el programa Intrusos, donde también dio algunos detalles de este momento, según Pronto.

“Somos los dos muy calentones y peleamos en todo sentido. Tuvimos varias separaciones de días. Yo le digo te vas y él agarra sus cosas y se va. Son boludeces pero lleva a que pasen días sin hablarnos y maltratarnos verbalmente, y entonces ya está. Hay límites”, relató Farro a Rodrigo Lussich.

Mónica Farro, el día de su casamiento Foto: Teleshow

Por otra parte, reconoció que la relación se puso diferente luego de que se volvieron marido y mujer. “Todo cambió cuando nos casamos. Después que nos casamos, yo me fui de viaje y de temporada. Luego llegué y empezó la cuarentena. Yo comencé a hacer un montón de cosas para mí, terapias espirituales y no sé qué habrá hecho él”, expresó.

Sin embargo, a pesar de que casi tenían definido el divorcio, finamente no lo harán. “Él llamó a su abogado y lo canceló. No nos vamos a divorciar. Estaba todo firmado y el expediente ya estaba en el juzgado”, sostuvo y agregó que los motivos son varios. “Me dice que no me quiere perder, que soy la mujer de su vida. Él es el hombre que yo quiero pero tenemos que empezar a encontrarnos desde otro lugar y parar con los impulsos”, reconoció.

Mónica Farro\u002E (web)

Ambos vivirán en casas separadas para intentar tener una segunda oportunidad y volver a reencontrarse como pareja. “Seguimos casados, él se va a mudar de todas formas y vamos a empezar a tratar de estar desde un lugar sano. No es lo que yo más quiero o lo que pretendo de un matrimonio, entiendo que va a ser un momento”, expresó. “El divorcio fue algo en caliente, el te vas de mi casa fue algo en caliente. Vamos a ver si hacemos terapia de pareja”, concluyó.