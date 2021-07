¿Qué pasó? Chano hizo un desesperado llamado al 911 el viernes pero recién enviaron ayuda 48 horas después

Chano Charpentier se encuentra en terapia intensiva, intubado y le extirparon el bazo, un riñón y parte del páncreas. Un diagnóstico desalentador y provocado por un disparo que recibió, en la contención que intentó realizar el oficial frente al brote psicótico que sufrió el domingo a la noche. A pesar de que los exámenes toxicológicos dieron resultados de marihuana y cocaína, ahora se filtró el dato de que fue el viernes el primer día en que el cantante llamó desesperado al 911 pidiendo ayuda. Una llamada que se ignoró y podría haber prevenido el desastre que hoy atraviesa el cantante y su familia.

“Tengo a mi mamá, que está mal de la cabeza, con cuatro médicos que yo no llamé, adentro de mi casa diciéndome que me va a judicializar y meter en un psiquiátrico y eso no tiene nada que ver con nada porque yo estoy llevando una vida normal”, decía en la llamada que quedó registrada.

Luego, Chano reiteró que su madre, Marina, estaba “mal” y que él no sabía “cómo contenerla”, y que los médicos eran de una empresa privada. ”Por favor, que venga urgente el móvil y saquen a esta gente de mi casa y les saque las llaves porque desde ayer me están entrando”, señaló y antes de cortar solicitó: “Que entren a mi casa como sea.”

Todo esto sucedió el viernes anterior al sucedo donde fue disparado luego de amenazar con un cuchillo a un oficial. Pero los vecinos confirman que ese día había tenido un episodio similar al del domingo, incluso también asistió la policía, pero en ese momento el cantante pudo ser contenido y el problema no pasó a mayores. Sin embargo, cada suceso terminó desembocando en el día domingo, cuando Chano debió ser derribado por un disparo, frente a las amenazas que realizó a los oficiales.

La importancia de asistencia médica para las adicciones

A pesar de los dichos de su familia, en los que defienden al cantante, tanto policías como profesionales coinciden en que el ex vocalista de Tan Biónica se encontraba en un estado de brote psicótico bajo influencia de estupefacientes.

En la vivienda estaban la madre y el padrastro del músico, y una ambulancia dispuesta para el traslado de Chano a un centro especializado para su internación. También se encontraba el médico psiquiatra de su obra social, quien, según detallaron, fue amenazado y echado de la propiedad por el propio paciente.

”Un brote psicótico, a diferencia de una excitación psicomotriz, es un episodio en donde se evidencia una pérdida de contacto de la realidad a través de ideas delirantes que no se ajustan para nada a la realidad y que no se modifican con la persuasión, ni con el aporte de pruebas. Frecuentemente, también se acompaña de alucinaciones, escuchar voces que no existen”, definió Pedro Rafael Gargoloff, médico psiquiatra.

El profesional también dijo que “hay otros comportamientos que acompañan a un episodio psicótico como el pensamiento, conducta y habla desorganizada, es decir, cuando no se entiende lo que quiere expresar, agitación e inquietud psicomotriz, y en ocasiones puede tener otras manifestaciones como violencia, pero esto último no es para nada una característica frecuente de los episodios psicóticos”, definió.

Marcela Waisman, psiquiatra y neuróloga cognitiva formada en trastornos del ánimo y adicciones, explicó que “una vez que se empezó a usar sustancias, la sintomatología es variable en el tiempo, y eso también confunde. Se puede presentar como trastorno en el sueño, en el ánimo, en el apetito o en las fallas del pensamiento (que sería el episodio psicótico)”, explicó a Télam.

La enfermedad se denomina “trastorno por uso de sustancias”, no debería utilizarse la palabra adicto, ni consumo problemático, porque “no existe un consumo de sustancias no problemático para el cuerpo y las personas”, sostuvo Waisman. ”Todo paciente que consume está expuesto a cambios de conducta y a situaciones en el sistema de salud y judicial y se pone en riesgo”, agregó.