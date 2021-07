Así fue la llamada de Chano al 911 donde pedía ayuda porque “lo querían internar”

La polémica por el caso en el que Santiago Chano Moreno Carpentier terminó herido de bala cuando efectivos de la policía llegaron alertados por el llamado de su madre, parece no tener final.

Internado en terapia intensiva e intubado, el músico fue operado y su estado de salud aún es delicado.

Ahora se conoció un dato relevante ocurrido el viernes pasada. Aparentemente Chano realizó una llamada al 911 pidiendo ayuda porque, según él, querían internarlo nuevamente debido a sus problemas con las adicciones y en contra de su voluntad.

El mediático se comunicó con la policía a fin de solicitar un patrullero porque, según él, su madre junto a cuatro médicos lo querían internar en un psiquiátrico, informaron hoy fuentes policiales. “Tengo una emergencia, urgente, por favor”, comenzó diciendo el ex líder de la banda “Tan Biónica” en su comunicación con la operadora de la central policial. “Tengo a mi mamá, que está mal de la cabeza, con cuatro médicos que yo no llamé, adentro de mi casa diciéndome que me va a judicializar y meter en un psiquiátrico y eso no tiene nada que ver con nada porque yo estoy llevando una vida normal”, indicó desesperado.

Antes de cortar, el músico reiteró a la operadora que su madre, Marina, estaba “mal” y que él no sabía “cómo contenerla”, y que los médicos eran de una empresa privada. “Por favor, que venga urgente el móvil y saquen a esta gente de mi casa y les saque las llaves porque desde ayer me están entrando”, exclamó y antes de cortar dijo: “Que entren a mi casa como sea.”

Actualmente la situación es compleja porque ahora la madre de Chano, en comunicación con el canal de noticias TN, negó que el músico intentara atacarla a ella ni a la policía y que los agentes entraron a la vivienda y dispararon sin mediar palabra.

A Chano, en una operación de urgencia le extirparon parte del páncreas, el bazo y el riñón izquierdo, y le saturaron una perforación del colon. Continúa internado en el Sanatorio Otamendi, con pronóstico reservado y en terapia intensiva.