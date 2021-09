¡Qué lío!: Eduardo Fort habría salido con una periodista de Intrusos mientras estaba con Rocío Marengo

Al parecer, la periodista Nazarena Nóbile salía con Eduardo Fort mientras el empresario ya noviaba con Rocío Marengo. En medio del escándalo público que se desató en La academia, de ShowMatch, cuando Rocío expresó su descontento con su pareja, ahora revelaron que hubo otra mujer en la vida de él, más allá de Marengo y de quien fue su esposa, Karina Antoniali, segun Paparazzi.

La ex periodista de Intrusos mantuvo un romance de siete meses con Eduardo e, incluso, la relación marchó tan bien durante el tiempo juntos que Fort viajó a Miami a visitarla, donde la comunicadora vive hasta la actualidad.

En un cruce de fechas, primero se supo que hubo una cierta desprolijidad entre el final del matrimonio del hermano de Ricardo y quien es la mamá de sus tres hijos porque se pisó con el comienzo de relación con Rocío.

Fue el propio Eduardo quien desmintió a Marengo y aseguró que no hace ocho años que están juntos, pero la rubia insiste con que la relación entre ellos comenzó en el 2014. Esto hace que los cálculos no cierren por ningún lado, ya que por ese entonces Fort estaba saliendo con Nazarena, relación de la que en su momento no se habló en los medios pero de la que incluso hay registros fotográficos.

Fue justamente en el programa de las tardes de América donde Nazarena supo trabajar como cronista y luego panelista, que Paula Varela contó que Nóbile y Fort fueron pareja justo en esa época, lejos de la realidad de hoy de la rubia, radicada en EE.UU, que se apasionó por el golf.

“Me acordé de que la vi en Un sol para los chicos, una vez que fui con mi criatura. Si era historia fue en el 2017, más o menos, ¿cómo Rocío está desde el 2014?”, contó la panelista. Entonces, alguien está mintiendo en esta historia, ¿no? Las fechas de Rocío no coinciden con las de Nazarena, recientemente separada de su última relación.