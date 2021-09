Qué fue de la vida de Verónica Soldato luego del escándalo con su marido Horacio Cabak

Este año, más precisamente en abril, Horacio Cabak quedó en medio de un escándalo mediático luego de que su mujer, Verónica Soldato hablara con Ángel de Brito y acusara de infiel a su esposo.

Con el paso de los meses, el tema se enfrió mucho más por la medida cautelar pedida por el ex modelo para que no se trate el tema en los medios.

Por si esto no fuera poco, Soldato también terminó enfrentándose judicialmente con Rocío Oliva, a quien señaló como otra de las “supuestas amantes”.

Ahora, en “Intrusos” (América), Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dieron un dato inesperado sobre el desenlace del juicio de la mujer de Cabak contra la ex de Maradona. Con la presencia del abogado José Vera el profesional comentó: “Nosotros le habíamos mandado una carta documento porque ella, en teoría, decía que hablaba con De Brito y le explicaba las infidelidades, así involucró a Rocío Oliva que, en ese momento, estaba en pareja. Pero el tema es que ella contestó diciendo que no sabía nada de nada, de nada. Por lo que le volvimos a mandar una carta, se tomó nota que ella negaba absolutamente haber hablado de su matrimonio con ningún periodista, y ante esa negativa dimos por cerrado el tema porque lo negó”.

Sorprendidos con el relato del profesional, la panelista Paula Varela consultó acerca de las pruebas que podrían existir surgidas en la conversación entre Soldato y De Brito, a lo que el abogado respondió: “Lo que pasa que habría que vincular al periodista De Brito a que muestre y no tiene sentido. Ella dice que jamás lo hizo y quedó patentizado, pero yo no creo que Ángel haya hecho varios programas inventando todo. Ella dice que ni siquiera tuvo problemas con el marido, niega todo. No sé si Rocío quedó satisfecha, pero más no se pudo avanzar”.