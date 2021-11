Pilar Smith contó la verdad sobre la salida de Evelyn Von Brocke de “Intrusos” y bancó a su amiga

Luego de conocerse la información de la abrupta salida de Evelyn von Brocke de “Intrusos” (América), Pilar Smith, amiga personal de la periodista salió a bancar a su colega y a contar la verdad sobre la repentina decisión de dejar el ciclo de espectáculos.

A una semana del tuit de Ángel de Brito dando la noticia de la renuncia indeclinable de la ex de Fabián Doman, Smith dijo: “Hablé con Evelyn y le dije ‘vos no podés quedarte en un trabajo en el que no te creen’. Me parece perfecto la decisión de Evelyn de abandonar un programa en el que no la querían”, comenzó diciendo la periodista de CNN Radio.

Pilar Smith salió en defensa de su amiga Evelyn Von Bocke

Luego agregó: “A ella le dijeron que su contrato terminaba el 31 de diciembre. Pero en la reunión dan a entender que no la quieren. Entonces, ella dijo ‘¿me tengo que quedar hasta el 31 de diciembre en un lugar donde no me quieren o me voy en este momento?’”.

Desde el programa, los conductores salieron a dar su versión un día después de conocida la noticia y hablaron de un viaje de Evelyn a ver a sus hijos. Sobre esta versión Pilar comentó: “El viaje que tenía pautado era a fin de diciembre. Ella renunció y expresó la verdad. Espera reubicarse en otro programa porque ella al canal lo adora, pero estaba con un grupo de gente que no la quería”, subrayó Smith.

“Ella no tenía necesidad de quedarse. Y por un tema de dignidad, y porque soy la amiga, le dije que me parecía perfecto lo que hizo. Evelyn no se sentía cómoda en ese lugar, se veía al aire. Lo he visto. Ella quería hablar y no la dejaban. Se sintió ninguneada. La cortaban, la corrían a un costado”.

“Ella se fue y habló en privado con casi todas las compañeras y con los conductores. Ella se sintió mal”, finalizó Pilar, en defensa de su gran amiga.