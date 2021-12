Piden que Fabiola Yañez declare en la causa contra Fabián Gianola

Las cosas para Fabián Gianola siguen complicándose. El actor ha recibido seis denuncias de distintas mujeres alegando que abusó sexualmente de ellas, incluso con acceso carnal, en diferentes situaciones.

Entre las denunciantes se encuentra Fernanda Meneses, quien presentó una denuncia penal contra Gianola en 2018, luego de haber trabajado juntos en un programa humorístico de El Nueve.

Fue ella quien, por medio de su abogado Alejandro Cipolla, citó a Fabiola Yañez a declarar en contra del actor. La esposa de Alberto Fernández fue citada por la mujer luego de que ella haya hablado de una situación de abuso que sufrió por parte del actor.

El documento que cita a Fabiola Yañez a declarar.

El letrado remitió al juez un documento, el cual se solicita que la primera dama preste declaración testimonial dado que ella “manifestó públicamente haber sufrido hechos similares a los investigados”.

La denuncia de Fabiola Yañez a Fabián Gianola

En 2018, la primera dama dio una entrevista a Intrusos con Moria Casán donde denunció públicamente a Fabián Gianola y reveló su experiencia con el actor durante la obra Entretelones que realizaron juntos.

La primera dama y actriz contó que, al principio de la movida en contra del actor, ella no quiso prestar declaraciones porque es complejo exponerse a estas situaciones y decidió mantenerse en silencio.

“Tomé coraje cuando leí el posteo de Mercedes Funes. Me parece que no está bueno quedarse callada, si yo misma estaba haciendo algo que no estaba bien, que me hacía sentir incómoda y que por suerte al principio yo pude poner un freno.”

“Viví situaciones incómodas de una confianza que nunca se la di porque la verdad es que no lo conocía y lo conocí en la obra. Él me hizo sentir mal e incómoda”, dijo en el programa de América TV sobre su vínculo con el actor.

Sin embargo, la actriz contó que jamás se sobrepasó más allá de la incomodidad que ella sentía porque nunca le dio la confianza y lugar para que lo hiciera.

La primera dama compartió escenario con Gianola en la obra "Entretelones".

“Al principio comenzaba, cuando no me conocía, abrazos de compañeros que yo no tengo esa confianza con vos. Y las mujeres se dan cuenta, y se siente muy feo porque te das cuenta cuando traspasa la línea de compañero y amigo.”

Cuando la actriz fue consultada sobre si había ocurrido alguna situación en solitario, ella aclaró que siempre se dieron delante de sus compañeros. “Fue un abuso de confianza, después él retrocedió y yo puse mis límites.”