¿Peligra su vuelta? Revelan que Mirtha Legrand aún siente temor del coronavirus

El próximo 19 de diciembre será una fecha especial para Mirtha Legrand, ya que se espera que regrese a su programa en El Trece luego de recluirse para cuidarse del coronavirus.

Respecto a esta situación, una de las personas que se refirió al respecto fue Marcela Tinayre, su hija, que dijo: “Mi madre necesita volver a la tele, la va a rejuvenecer mentalmente y físicamente”.

Además, destacó la labor de su hija, Juana Viale, al frente de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, y celebró que su participación: “Salió del estigma de hija de y nieta de”, señaló sobre Juana, quien ha ganado confianza como conductora y ha logrado mantener un buen número.

La conductora de Las Rubias, a su vez, contó que “La Chiqui” aún siente temor del coronavirus. “Mi madre viene mucho a mi casa, estamos mucho juntas, aclaro que al aire libre, y ella está deseando volver al programa”, dijo. Aunque también “está preocupada porque el virus no se fue”. Sin embargo, Tinayre cree que la vuelta a la televisión, a sus programas “la va a rejuvenecer mentalmente y físicamente”, señaló en nota con el ciclo Agarrate Catalina.

Recordemos que el futuro televisivo de Mirtha Legrand se había transformado en una incógnita como consecuencia de la pandemia que la ha obligado a permanecer en su casa para resguardar su salud, y el duro golpe anímico que recibió el 1 de mayo pasado con la muerte de su hermana gemela, Goldie (Goldy).

La última “aparición” de la conductora fue el 14 de junio cuando habló en su programa por primera vez desde el fallecimiento de su hermana, y destacó el reemplazo de su nieta. “Ese sillón ahora tiene dos dueñas”, dijo. “Estás haciendo muy bien tu trabajo, quiero felicitarte públicamente”, agregó sobre su desempeño.

Marcela Tinayre contó además, que antes de que se decidiera que Juana Viale reemplace a su abuela “me llamó Nacho y me dijo preparate que la semana que viene hacés los programas vos, después me llama y me dice que era población de riesgo. Pero fue muy sabio todo, lo que sucede conviene”. “La gente descubrió a Juana, su humor, su ternura, está informada, no es solo una chica bonita, se metió en un mundo híper complicado. Ella lo desafió todo y eso hizo que la gente la descubra. Juana salió del estigma de hija de, nieta de”.

Nacho Viale detalló semanas atrás que el día del regreso de su abuela, el 19 de diciembre, será una cena a solas, un mano a mano entre la icónica presentadora de televisión argentina y su nieta. De esta manera, Mirtha regresará a La Noche de ML es una especie de despedida de de este 2020 convulsionado para el mundo, y para la diva especialmente.