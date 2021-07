Patricia Sosa explotó por el reto de Ricardo Montaner a una participante de La Voz Argentina

Patricia Sosa, conocida por sus constantes críticas a “La Voz Argentina” (Telefe), otra vez volvió a manifestarse en contra del jurado por las palabras que le dijeron a una participante rechazada en el programa del lunes.

Se trata de María Belén Abba, la joven que interpretó “Almost is never enough” hacia el cierre de la emisión y no logró el aval de los jueces. El coach Ricardo Montaner le expresó elogios a la chica por su dulce voz, pero le llamó la atención la cara de “reprobada”.

“Tengo que decirte dos cosas. Una que no tengas caras de reprobada porque no te estamos reprobando, ¿ok? Y no tenemos autoridad para reprobarte. Simplemente cada uno tiene su razón por la cual no dio vuelta. No estás reprobada”, explicó Montaner.

El jurado sumó sobre María Belén: “La segunda cosa que te tengo que decir es que muchas veces la elección de la canción es la que nos hace la diferencia de estar de un lado o del otro. Sentimos que esta canción no dice lo que las posibilidades de tu voz podrían haber dicho”.

A través de su cuenta de Instagram, y tal como lo hizo en el pasado con Luis Carrasco o Morena Feit, Patricia Sosa compartió el video en que Ricardo Montaner le da la devolución a María Belén Abba y expresó su indignación por el tono en que se refirió a ella.

Patricia Sosa se enojó con Ricardo Montaner por retar a una participante en La Voz Argentina - Instagram

“Eehhhh??????? Qué pasooooooo????? Pobrecita… Está agradecida. Cantás muuuyyyyy bieennnnn! @lavozargentina”, reclamó Sosa en su cuenta, al diferenciarse de lo que pensó Montaner sobre la “cara de reprobada” de la concursante.

Cuatro nuevos jurados en La Voz Argentina

Para la etapa de las batallas, que arranca a finales de julio, Nicki Nicole, Nahuel Pennisi, Cazzu y el dúo Miranda! serán los coaches invitados para acompañar a los participantes y a los jurados Montaner, La Sole, Lali y Mau y Ricky.

Miranda!, Nicki Nicole, Nahuel Pennisi y Cazzu se suman como coaches a La Voz Argentina 2021 - Los Andes

El caso de Ale Sergi y Juliana Gattas genera expectativa entre los fanáticos del talent show. Ellos ya fueron jueces principales en la primera temporada de “La Voz Argentina”, emitida en 2012.

Tras la llegada de Mau y Ricky en 2021, incluso muchos televidentes pidieron el regreso del dúo argentino debido a su frescura y gran trayectoria en la escena pop.