El furioso descargo de Patricia Sosa contra el jurado de La Voz Argentina por rechazar a un participante

Patricia Sosa se expresó indignada respecto a la decisión del jurado de “La Voz Argentina” (Telefe), que anoche rechazó al participante Luis Carrasco pese a la grandiosa interpretación de “Alfonsina y el mar”.

No es la primera vez que Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Lali Espósito quedan envueltos en fuertes cuestionamientos. Días atrás, los coaches se habían disculpado con Ignacio Sagalá porque no dieron vuelta su silla a tiempo. Si bien el joven sigue en carrera para ganar “La Voz: el regreso”, el desaire no pasó por alto en las redes sociales.

Este domingo se repitieron las críticas de los internautas, pero quien sorpresivamente salió furiosa a expresar su opinión fue Patricia Sosa. La cantante, que por estos días sigue envuelta en la polémica contratación por el acto de los fallecidos por Covid-19, se mostró en contra de Lali, Sole, Montaner y Mau y Ricky.

“O sea que por muy bueno y ponerle la piel de gallina a los jurados lo bocharon. Ojo, chicos…”, escribió en Instagram, donde sumó un fragmento en video de la presentación de Luis Carrasco, quien falló en las audiciones a ciegas.

El muchacho había cantado con emoción la conocida zamba “Alfonsina y el mar”, pero para el jurado no fue suficiente.

El enojo de Patricia Sosa contra La Voz Argentina por rechazar a Luis Carrasco - Los Andes

“La canción fue tan hermosa que me olvidé de dar la vuelta”, se excusó Montaner en un intento de zafar del incómodo momento en la última emisión de “La Voz Argentina”.