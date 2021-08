Pampita rompió el silencio y respondió a quienes la critican por llevar a su hija recién nacida a la televisión

Carolina Pampita Ardohain regresó este lunes a la conducción de Pampita Online y también se reincorporó a su rol de jurado en “Showmatch La Academia”, tras 11 días de licencia por haber dado a luz a su hija Ana. Este retorno a sus laborales no la encontraron en solitario, ya que asistió a sus compromisos con la recién nacida en sus brazos, lo que le valió muchas críticas en redes sociales.

Este martes, en un móvil con “Los Ángeles de la Mañana”, Pampita respondió a esas murmuraciones: “La llevo porque tengo el viaje desde mi casa hasta Don Torcuato, que es de una hora, después otra hora de maquillaje y peinado, y dos horas de programa. Son cuatro horas en total. Yo no la quiero dejar en casa cuatro horas porque quiero estar a disposición con la lactancia”.

“Mientras me maquillan le doy la teta hasta último momento, Robert se queda con ella esas dos horas y después en la vuelta a casa la tengo conmigo”, detalló acerca de cómo se organiza con su marido, Roberto García Moritán.

Además, la conductora reveló que su camarín está acondicionado para la beba: “Está súper cuidado, no entra nadie por protocolo, más de dos o tres personas no puede haber, todos nos hisopamos todos los días. Tiene su cuna, su cambiador, su cochecito, todo como si fuera una habitación de bebé, así que me acompaña”, expresó frente a las preguntas de Ángel de Brito y sus “angelitas”.

Por su parte, destacó que su intención no es “ser modelo de nada” ni tampoco “quiero que piensen que estoy promoviendo esto de volver rápido al trabajo porque todas se merecen su tiempo con su bebé en su casa y hacer el apego como les parece. Pero yo lo vivo de esta manera y está bueno que no nos juzguemos la maternidad entre mujeres. Que cada una lo viva como le parece, yo tengo mi experiencia como mamá”, concluyó Ardohain en referencia a sus hijos Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio, todos de su relación anterior con Benjamín Vicuña.