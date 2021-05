Después de meses de silencio, Pamela David habló sobre las razones que la llevaron a irse de América

En las últimas horas se conocieron fuertes dichos de Pamela David sobre por qué tomó la decisión de no volver a la televisión, al menos por el momento. Se podría decir que con estas declaraciones la conductora hizo derrumbar la pantalla de América TV, dichos que podrían consternar a su esposo, Daniel Vila.

Lo cierto es que la ex modelo habló sobre los motivos de su alejamiento de la pantalla chica en estos meses y lo hizo en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad.

“En algún momento, no en lo inmediato, voy a volver. Algo que no afecte a nadie. Quiero sumar, quiero entretener y hacerle bien a la gente en este momento tan complicado. El rating es tirano. Lo bizarro y amarillista es lo que garpa, pero ese es el precio que no pago. Se dicen cosas al aire, de las que una no tiene mucha conciencia”, destaco David.

“No quería hacer más el magazine donde uno habla de la vida amorosa de alguien. Yo decía cosas que le podían afectar a alguien”, señaló en medio de la entrevista con Catalina Dlugi en el ciclo «Agarrate Catalina», arremetiendo contra el formato que ella misma llevaba adelante, según El Intransigente.

Pero ahí no quedó todo, ya que también se refirió al regreso de Marcelo Tinelli a la televisión, que recibió durísimas críticas debido a la supuesta falta de protocolo en «ShowMatch La Academia».

“Me dio mucho gusto que volviera. Yo decía qué bueno, cuántas familias van a tener un poco de aire. Lamento que no le hayan dicho ‘acá no hay distanciamiento’. Me parece una macana muy grande y hay que frenar. Ojalá lo pueda resolver y la gente se lo perdone, porque la verdad es mucho el trabajo que se da”, afirmó Pamela, quien además habló del éxito de «MasterChef Celebrity».

“Masterchef tiene que ver con esa necesidad de la gente de no intoxicarse. El certamen no tiene conflictos, son pequeñeces”, sostuvo.

A todo esto, días atrás, la morocha estuvo presente en «Flor de Equipo», donde habló justamente de sus deseos de volver a la televisión. “Extraño un montón la tele. Me estoy preparando, estoy teniendo reuniones. Hoy estoy preparada. Tal vez en 2019 necesitaba correrme y hoy necesito volver, pero no volver a cualquier precio ni para hacer cualquier cosa”, aclaró.