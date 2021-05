Natti Natasha fue mamá

Llegó el momento y Natti Natasha vio hecho realidad su gran sueño de convertirse en madre. Nació Vida y la cantante la presentó en sus redes sociales con un tierno mensaje.

En febrero, Natasha mostró por primera vez al mundo su embarazo, en los premios Lo Nuestro y tras una larga lucha por convertirse en madre, la cantante señaló con un vestido blanco: “Tantos doctores me dijeron que no iba a poder ser madre y esta barriguita hoy de seis meses la comparto con ustedes hoy”.

Ahora, Natti y su representante, Raphy Pina, se han convertido en los padres de Vida Isabelle. Con un emotivo posteo, la cantante de reggaetón escribió muy feliz sobre la llegada mágica de su niña: “Les Presento el sueño más grande que puede recibir una mujer 👸🏻🙏🏻♥️ @queenvidaisabelle”, dijo.

“Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez . Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 Lb con 20 " y fui parto natural. Mis Padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño 🌸. #Teampinatti #Vidaisabelle 💜”, concluyó en su instagram personal. Además, la bebé ya cuenta con redes sociales y tiene miles de seguidores.

Además, en las últimas horas, la artista compartió en sus Stories de Instagram un video donde vemos a la bebé y su primera salida al control médico.