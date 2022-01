Pamela David deslumbró con un vestido metalizado súper ajustado

Casi a diario, Pamela David suele mostrar en su cuenta de Instagram el look elegido para conducir “La ruleta de los sueños”, su programa en América TV.

Diosa como siempre, en esta oportunidad la esposa de Daniel Vila deslumbró a sus seguidores con un vestido color violeta metalizado súper ajustado y escotado, que además luce sus piernas a la perfección.

“Mitad de semana bien arriba con el programón que tenemos hoy en @laruletaok por @americatv desde las 20hs ¡No se lo pierdan!”, escribió Pamela David en el posteo, que fue publicado el miércoles por la noche.

Pamela David lució un vestido violeta metalizado súper ajustado

Actualmente, Pamela David conduce "La ruleta de tus sueños" por América

Pamela David sincera sobre Mendoza y por qué lanzó su propio vino espumante: “Un motivo para siempre regresar”

Casada con el empresario y presidente de Grupo América Daniel Vila, su amor por Mendoza fue lo que la llevó a crear su propio vino, según ella misma reveló. “Vivir en Mendoza me despertó la idea de echar raíces y tener un motivo para siempre regresar”, expresó la conductora tiempo atrás al presentar su producto.

“Pensé: ¿qué me falta para arraigarme en Mendoza? Más allá de que me casé con un mendocino, que tengo una hija? ¡Un vino! Así que ahora en octubre se viene mi vino: MEL, Mi Espíritu Libre, un rosé y un espumante rosé. Esto me conecta. ¡Me echa raíces casi literalmente!”, comentó entonces.

Pamela David presentó su espumante rosé.