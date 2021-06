Oriana Sabatini confesó que no sabía quién era Paulo Dybala y para ella era un tenista: “Mis amigas me lo dijeron”

Oriana Sabatini fue la invitada elegida para abrir la semana de Los Mammones. La cantante aceptó la invitación al living de Jey Mammón y se animó a hablar de todo en una entrevista distendida con el conductor en la que dio detalles de su relación con Paulo Dybala.

Según la información que tenía Jey, fue el futbolista quien le mandó un mensaje por WhatsApp a la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini. Pero ella no sabía quién era él, por lo que optó por averiguar con las amigas, quienes no le dieron un dato muy preciso. “Pensabas que era un tenista ¿no?”, le preguntó el conductor.

“Mis amigas me dijeron que era un tenista. Preguntando por ahí me dijeron eso, hasta que mi papá mi ubicó”, confesó Oriana. Y luego dio detalles de cómo fue ese primer contacto con quien hoy es su novio: “Me preguntó si algún día me podía invitar a salir, a comer algo”.

Y luego desmintió que la relación haya empezado a través de las redes sociales. “Hoy en día das un like y ya estás casado y con hijos”, dijo enojada Oriana sobre las especulaciones a partir de los “me gustas” entre famosos.

Además, contó que el encuentro se demoró en llegar y que las primeras veces que se vieron siempre fue en reuniones rodeados de amigos. “Ese año estaba mucho con mi trabajo y él no estaba tanto en Argentina. Había cortado (con Julián Serrano) hacía un mes, por ahí”, comentó algo nerviosa con la situación de referirse a su ex.

