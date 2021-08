Noelia Marzol reflexionó acerca de cómo vive su maternidad: “¡No me vengan a decir que les jode no dormir!”

Hace tres meses que Noelia Marzol se convirtió en madre por primera vez al dar a luz a Donatello, y en sus redes sociales la bailarina reflexionó acerca de su rol como mamá y aprovechó para saludar a su hijo por el Día de la niñez.

“Feliz primer día para mi cerdo. ¿Existe algo más satisfactorio que estos momentos? No me vengan a decir que jode no dormir. Dejé de dormir por tantas idioteces o por laburo...”, comenzó a decir en la publicación.

“A veces cuando digo que yo la paso fantástico con la maternidad, genera algo feo. Como que me la doy de sabelotodo o que me hago la relajada. Por supuesto que es ‘sacrificado’, pero la recompensa es tan grande. No vale la pena detenerse en lo tedioso cuando el disfrute es inmenso”, continuó en el posteo, solo que esta vez reflexionando sobre las críticas que recibe.

Y la vida continúa, seguimos siendo nosotros aunque más felices”, finalizó la actriz, que en mayo de este año se convirtió en mamá primeriza junto a su marido, Ramiro Arias, quien hace unos días atrás se refirió al tatuaje que la bailarina imprimió en su piel con sus iniciales y las de su hijo: “Cuando me eches y lo quieras tapar va a ser más...”, comenta Arias pero Noelia lo interrumpió con un “no, mi amor. Nunca”. Y después de bromas al respecto, la artista confió: “Siempre vamos a tener que tener relación”.

Una R de Ramiro y una D de Donatello tatuadas en sus costillas. Además de un corazón rojo, en su brazo derecho, a la misma altura que las iniciales, fue el resultado de la sesión a la que se sometió Noelia: “¿Vieron cuando te dicen: ‘no te tatúes las iniciales de tu pareja porque si te separás, bla bla bla? Bueno, yo me voy a tatuar las iniciales de mi pareja y de mi hijo porque siempre van a ser mi familia”, dijo Marzol ante sus más de 2 millones de seguidores.