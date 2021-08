Las fotos más tiernas de la Leona Rocío Sánchez Moccia con su beba de cuatro meses

Estos Juegos Olímpicos de Tokio tienen un montón de historias emocionantes y hoy rescatamos la de Rocío Sánchez Moccia, la jugadora de Las Leonas que dio todo para que la Selección Argentina de Hockey jugara la final contra Países Bajos y se quedara con la medalla plateada.

Rochi, como le dicen, fue mamá solo cuatro meses antes de viajar a Japón y nada la frenó para lograr su sueño olímpico. Su pequeña Francesca está con su papá Alejandro y con su abuela materna Gabriela, quienes la cuidan mientras la deportista cumple con sus obligaciones dentro de la villa.

Rocío Sánchez Moccia, la Leona que se colgó una medalla plateada y que fue mamá cuatro meses antes de viajar a Tokio

En las redes sociales, la Leona ha compartido varias postales tiernas con la niña, a quien hace más de 30 días que no ve y que muy pronto se reencontrará. El 10 de marzo, Rocío se convirtió en madre por primera vez y luego de la cesárea y de la aprobación médica, volvió a los entrenamientos y a una preparación física especial.

“Estuve entrenando hasta lo que pude. Tenía fecha de parto el primero de marzo y no se adelantó. Francesca nació con 41 semanas y media y por cesárea. Nació, me sentí bien, el Chapa me había preguntado si estaba para volver, y bueno, pasó un mes para que me adapte y esperar por la cesárea, y el día que fui a hablar con él y que las vi entrenar a las chicas, fue como que me di cuenta de que tenía ganas de estar”, confió en diálogo con ESPN.

“Al principio tuve entrenamientos diferentes. Por la cesárea tuve que volver de a poco. Por suerte al poco tiempo me pude sumar y empezar a hacer lo mismo que todas las chicas”, comentó la jugadora que integró el tema comandado por el “Chapa” Retegui.

Francesca viajó junto al plantel argentino en los partidos previos a Tokio y ahora disfruta de su papá en Buenos Aires. La abuela relató a TN Deportes cómo fue la gira que hicieron juntas: “La primera concentración fue el 10 mayo en Córdoba en donde estuvimos durante nueve días. Después viajamos a Cariló y luego a Valencia (España) en donde se hizo la última etapa de la preparación. Allí estuve 15 días y me volví con Francesca a la Argentina y Rocío se fue a Japón”.

La madre de la delantera de Liceo Naval confió que la Leona tenía el sueño de ser madre para después de los Juegos y que la sorpresa llegó en plena pandemia.