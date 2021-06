Noelia Marzol enseñó por primera vez la cara de su hijo con una tierna imagen

Al momento de enterarse que estaba embarazada, Noelia Marzol fue ensañando todo el proceso a sus seguidores en su cuenta de Instagram,, que reaccionaron tiernamente ante cada posteo de la bailarina. Al dar a luz a su primer hijo Donatello, Marzol siguió detallando cada etapa que atraviesa el pequeño.

Noelia Marzol mostró la carita de Donatello con esta tierna postal. (@noeliamarzolok) | Foto:Instagram

Días atras, la bailarina mostró al recién nacido, desde neonatología y explicó las razones por las cuales el recién nacido debió permanecer internado allí. “No sé de quién habrá heredado tanta ansiedad... Salió algunos días antes y se tomó unos días de spa”, contó, desdramatizando la situación, desde una storie de su red social.

Este martes Noelia decidió por fin publicar una foto con la cara de su hijo, que descansaba tiernamente en los brazos de su padre, Ramiro Arias. “Doni está: ¿muy cómodo o Muy incómodo?”, les preguntó Noe a sus seguidores en una encuesta. En esa imagen, el futbolista se levantó la remera y dejó que el pequeño se acurrucara contra él, piel con piel, para forjar un temprano vínculo.

“Soy intensamente feliz”, reveló Noelia el pasado 23 de mayo, anunciando el tan esperado nacimiento y agradeció a sus fans: “Gracias a todos por los mensajes. Me tomaré unos días para estar más conectada con la llegada de mi primer hijo. Está en perfecto estado de salud, pero quedará algunos días en neonatología, siendo que aún no cumplía con todas las semanas de gestación! ¡Gracias por el cariño que me envían!, cerró la bailarina.

“Estamos en condiciones de comunicarlo pero atención, vamos a dar pistas: es un nombre italiano. Por algún motivo, algunos le van a poder decir ‘tortu’ por ejemplo. Otro apodo también puede ser la comida favorita de Homero Simpson”, precisó la actriz hace unos meses, develando el misterio del nombre de su hijo, que permanecerá unos días internado hasta recibir el alta, pero sus papás están muy tranquilos porque todo está evolucionando bien.