Noelia Marzol publicó la primera foto después de dar a luz: “Soy inmensamente feliz”

Tras meses de espera, Noelia Marzol fue mamá este domingo y junto a su esposo Ramiro Arias, le brindaron unas conmovedoras palabras de bienvenida a Donatello: “Soy intensamente feliz”.

“¡Nació Doni! Anoche 21 horas rompí bolsa. Y a las 04.58 horas nació por parto natural el amor de nuestras vidas. Rami ayudó al doctor Javier Singla a sacarlo mientras Claudio Lozano me enseñaba y contenía”, comenzó la actriz en su cuenta de Instagram. “Fue un proceso hermoso de principio a fin. Estoy intensamente agradecida a todos los profesionales que hicieron este momento único. Desde mi obstetra hasta cada uno de los médicos, doctores, camilleros, ecógrafos, partera, etc. Soy intensamente feliz”, agradeció Marzol a todo el personal que asistió con el parto.

Noelia agradeció los mensajes de cariño de la gente y brindó detalles sobre el estado de salud de Donatello: “Gracias a todos por los mensajes. Me tomaré unos días para estar más conectada con la llegada de mi primer hijo. Está en perfecto estado de salud, pero quedará algunos días en neonatología, siendo que aún no cumplía con todas las semanas de gestación! ¡Gracias por el cariño que me envían!, cerró la bailarina.

Días atrás, Marzol compartió en sus redes sus sentimientos respecto al final de la etapa de embarazo: “Hasta el momento lo que puedo decirles es que el embarazo es una etapa hermosa. Con altibajos, molestias físicas y cansancio pero hermoso. Fin. Así lo siento YO”, detalló la actriz que cumplió el sueño de formar una familia.