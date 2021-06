“No soy transfóbica”: Mar Tarrés dispara contra los medios y las redes sociales por las críticas a sus comentarios

Luego de sus escandalosas apariciones en La Academia, en donde se caracterizaba por nunca pegarle con los comentarios, Mar Tarrés se volvió a presentar en la pista de La Academia para recibir el voto secreto de Pampita Ardohain. Pero los últimos días no han sido fácil para la influencer, que continúa recibiendo comentarios por las redes en referencia a cuando habló de querer “un judío con plata” y mostrar confusión para referirse a su coach trans. No sabía si llamarlo Sergio o Miranda.

Fue por eso que, cuando estaba por mostrar su voto secreto, Marcelo Tinelli dijo: “¿No se ha metido en ningún lío diciendo nada en esta semana?”. La influencer encontró la oportunidad para poder aclarar finalmente todo el asunto, que aunque ya lo había hecho por redes, parece que por televisión tiene otro impacto.

“Estoy triste porque en los medios dijeron cosas que no son y voy a aclarar la realidad y acá tengo las pruebas”, comenzó diciendo mientras mostraba a la cámara su celular.

Mar se refirió sobre todo a la situación con su coach, al que siempre conoció como Sergio en los ensayos y la había sorprendido con el nombre de Miranda en el escenario. “Me salieron a matar porque le dije ‘Sergio’ a mi profe de canto, que siempre se presentó así. Yo la quise invitar para que venga a lucirse y yo aparecí acá y ella estaba parada allá y de pronto es Miranda. Yo la conocí siempre como Sergio y acá tengo un audio”, explicó la influencer.

El dolor de Mar Tarrés

Fue entonces que, sacando a relucir su carácter (aunque dolido) la joven humorista dijo: “La verdad es que me dolió que me traten de transfóbica. No soy transfóbica”.

“Si vos todos los días me decís que te llamás Marcelo, yo te voy a decir así. Y si no, con todo respeto, avísame antes de salir al aire. Si te querés llamar Marcela, Jessica o Laura, yo te apoyo y te banco de todo corazón”, explicó, tal vez tirando un poco la bola a su entrenador, por no decirle antes el nombre por el que quería ser llamado. ¿Estarán conformes los usuarios de las redes con su explicación?