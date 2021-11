Nicole Neumann dijo lo que piensa sobre el supuesto embarazo de Mica Viciconte

Si bien aún no se confirmó la noticia, el programa “El Run Run del Espectáculo” dio como primicia el embarazo de Mica Viciconte y Fabián Cubero.

Lío Pecoraro y Fernando Piaggio aseguraron en sus redes sociales que la pareja serán padres de un varón al que llamarán Luca: “Felicidades. La espera más esperada, bebé en camino”, escribió el periodista de Crónica TV para sorpresa de todos.

Mica Viciconte fue muy cauta con la información al igual que Cubero que no salieron a blanquear ni a negar nada. Según algunos rumores, la rubia dará la noticia en “MasterChef Celebrity” (Telefé) y por eso no comentó al respecto y solo bromeó en sus redes sociales.

El tuit de Mica Viciconte sobre los rumores de embarazo.

Ahora y consultada Nicole Neumann sobre el posible nacimiento de un hermano para sus hijas, la modelo opinó sobre la noticia y se refirió al comienzo de una familia ensamblada, Antes de ponerse seria, la rubia se hizo la sorprendida y comentó: ”Ah, no sabía, me estaría enterando por ustedes”, dijo y sumó: “Bueno, siempre son bienvenidos los bebitos. Yo no estoy enterada, me estoy enterando ahora de la noticia”.

La prensa consultó a la novia de José Manuel Urcera qué consejo tendría para darles a los futuros padres y Nicole expresó: “¿Consejo? Consejos les doy a mis amigas o a quien me los pida, nada que ver, no sé”.

“Cada uno tiene que vivir la maternidad a su manera, para eso no hay ninguno librito, cada una como puede”, continuó y agregó: “No es fácil, es mucha responsabilidad criar un hijo, inculcarle valores, todo eso, y por lo menos para mí fue así”, cerro.

En el programa de Karina Mazzocco en América, Pitty la numeróloga comentó sobre Nicole: “Ojo porque Nicole también va a traer una sorpresa en cualquier momento. Nicole viene con un cambio grande en lo afectivo y no para de avanzar, el universo acomoda todo, es momento y tiempos de paz para ellos, y la llegada de un niño es una bendición y a ella también se le va acomodar la vida. Podría ser por partida doble esto: las dos familias esperando bebés al mismo tiempo”, cerró Pitty para sorpresa de todos.