Nicole Neumann con Covid-19: el día que entrevistó a la médica antivacunas que habló de una “falsa pandemia”

Cuando en la mañana de este lunes Nicole Neumann confirmó que tiene coronavirus, más de uno recordó cuando en el mes de mayo la modelo inauguró su ciclo de entrevistas a través de Instagram con la Dra. Chinda Brandolino, una médica antivacunas que habló del coronavirus como “una falsa pandemia”.

La charla fue muy cuestionada en su momento y Nicole fue tratada de “irresponsable” por darle voz a la profesional de la salud en medio de la emergencia sanitaria.

Aunque después del repudio generalizado, la panelista de “Nosotros a la mañana” se despegó de los dichos de su invitada, en el momento de la charla no presentó demasiadas oposiciones.

“La Dra. Chinda Brandolino nos habla de una supuesta ‘falsa pandemia’. ¿Cuál es el origen de la pandemia?⁣⁣⁣ ¿Vacunación sí o no?⁣⁣⁣ ¿Teorías del gobierno mundial?⁣⁣⁣ ¿Aborto?⁣⁣”, la presentó la modelo en un live.

Luego, agregó: “Es médica legista, perito forense de la Justicia de la provincia de Buenos Aires, especialista en flebología, linfología, medicina legal. Principal referente provida en América Latina”.

La mujer pasó casi 50 minutos argumentando su posición en contra de ciertas vacunas como la antigripal y al referirse al coronavirus habló de una “pandemia falsa”.

Nicole terminó eliminando de su cuenta el material e hizo su descargo a través de sus stories: “Se armó mucha controversia con la nota, que fue la primera que hicimos en ‘Nicole en casa'”, explicó, y aclaró: “Esto no marca una postura mía, voy a entrevistar a médicos, políticos, de distintos rubros sin importar lo que yo piense”.

Pero esa no fue la única polémica relacionada con la pandemia que protagonizó. Semanas antes de la entrevista, se había referido al coronavirus en la tapa de una revista y lo relacionó con el consumo de animales: “Si no comiéramos animales, no habría pandemia”, manifestó en ese momento.

La tapa en la que Nicole habló del coronavirus.

“Sé que va a generar debate. Por favor, si van a escribir algo, que sea sin agresiones y vayan primero a informarse dónde y por qué se generó esta pandemia (no importan las teorías si por la naturaleza o el humano) si no, qué fue lo que la transmite a un ser humano en primer lugar y cuántas de las pandemias en la historia han sido transferidas de animales a personas, ¿sí? O sea, con fundamentos concretos... Vengan de a uno”, agregó.