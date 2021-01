Ni los mira: Nati Jota declaró que nunca vio los posteos de su ex con Ivana Nadal

El “verdadero o falso” se ha vuelto todo un furor entre los famosos y ahora Nati Jota se suma a los cuestionamientos de los seguidores con los que tiene que contestar con total sinceridad. Entre varias preguntas, un seguidor le hizo un picante cuestionamiento que la vuelve a involucrar con el drama de su ex novio, Bruno Siri, y su noviazgo con la otra influencer, Ivana Nadal.

Recordando, la historia de amor de Nadal empezó más bien como una traición. Apenas salieron las primeras fotos, muchos seguidores recriminaron a la influencer fitness porque pocos días antes habían salido algunas fotos de ella junto a la ex del joven con el que lucía un flamante nuevo amor... Nati Jota. Ahi ella no perdió el tiempo y declaró que no eran amigas.

Pasado ya el tiempo, Ivana y Bruno continúan con su amor mientras que Nati disfrutan de su soltería como nunca antes. Pero en un reciente juego de Instagram hasta quedó revelado que ni registra la nueva vida de su ex.

Un seguidor le consultó, en el marco de un “verdadero o falso”, la siguiente pregunta: “¿Es verdad que mirás las fotos de tu ex con la otra (Ivana)?”. Pero Nati contestó con una simple respuesta, que deja en claro su opinión sobre ellos: “Falso. Lo que no suma, resta”.

Otras verdades

Entre otras confesiones la influencer dijo que no le interesa estar de novia ahora; habló de su “romance” con Martín Pérez Disalvo, pero contó que ambos eran muy chiquitos; y también dijo que el límite para estar con un chico menor que ella es de 2 años. “8????? Ni loca. 2 como mucho, quizás si se dan muchas otras cosas”.

Respecto al sexo, Nati contestó que no tiene problema en estar “sin sexo”. “Todos queremos coger y nos gusta, y preferiríamos coger que no coger, pero de ahí a ‘no poder’ pa mi hay una exageración”, explicó la joven.

En una de sus respuestas más picantes, cuando un seguidor le consultó “Si el chico que te gusta tiene novia, le das bola igual?”, Nati explicó que puede depender del chico, pero que de principio jamás se metería en medio de “ese lío”, porque “es muy feo”.