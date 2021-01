Nelson Castro anunció en Twitter que es positivo de coronavirus

Nelson Castro es la nueva figura de los medios de comunicación que resultó positivo de coronavirus. En su cuenta de Twitter, el periodista y doctor comunicó haberse hecho un hisopado. Todo comenzó con una disfonía y el domingo por la noche informó su diagnóstico.

El periodista de TN y Radio Rivadavia no tenía ningún síntoma asociado al Covid-19 pero igual se hisopó por prevención. A las horas escribió en las redes: “Quiero contarles que el hisopado me dio positivo. Me siento bien y estoy en casa recuperándome. ¡¡¡No dejemos de cuidarnos!!!”.

El día sábado, fue el periodista Pablo Montagna quien reemplazó a Castro (65) en el ciclo “El corresponsal” ya que estaba “afónico”. Aunque Nelson salió al aire mediante una videollamada en la que había asegurado que se sentía muy bien.

En cuanto a “Crónica de una tarde anunciada”, el programa radial de AM 630, seguirá al frente en vivo con Nancy Jelaber, Amelia Troisi y el resto del equipo, hasta que el periodista esté en condiciones de volver al estudio.

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, el neurólogo se muestra preocupado por la situación del país y su opinión médica ha sido muy requerida en “Telenoche” y en otros programas de El Trece.

Con la confirmación de su enfermedad, Nelson se suma a la larga lista de periodistas y conductores que han contraído coronavirus: Andy Kusnetzoff, Santiago del Moro, Baby Etchecopar, Eduardo Feinmann, Alejandro Fantino, Marcela Tauro, Maju Lozano, Gustavo López, Guillermo Andino y Toti Pasman, entre otros.