Negaron que Mirtha Legrand tenga privilegios para recibir la vacuna contra el coronavirus

Mirtha Legran es una diva sin privilegios y es que se conoció que ella se inscribirá este viernes en el registro para esperar por su dosis de la vacuna del coronavirus como cualquier otra ciudadana mayor de 80 años. Información que salió en público tras el rumor de que la conductora la recibiría en su casa.

A medida que se van conociendo casos de personas que son vacunadas sin pertenecer a ningún grupo de riesgo y a figuras del espectáculo que son voluntarias a recibir la dosis, nace una polémica. Es por eso que la data de que La Chiqui sería vacunada hoy mismo y en su departamento, despertó sospechas y el enojo de la productora StoryLab, de Nacho Viale.

“Desmentimos que la señora Mirtha Legrand se estará vacunando en el día de la fecha en su domicilio. A partir de hoy, a las 14 horas, cuando abre la inscripción, Mirtha Legrand se estará anotando para vacunarse cuando sea posible ya que entra en la categoría +80. Cuando el turno sea asignado, concurrirá para su vacunación como corresponde”, se lee en el comunicado compartido en Twitter .

Además, Ángel de Brito reveló en “Los ángeles de la mañana” detalles de una charla que mantuvo con la conductora al respecto: “Mirtha me dijo que quería vacunarse cuando pudiera y le correspondiera. Me dijo que es falso que se va a vacunar hoy y que está esperando saber cuándo y dónde lo hará. Dijo que preferiría que la vacunen en su domicilio, como deberían hacerlo con todos los mayores, pero que si tiene que ir a algún centro de vacunación, lo va a hacer”.

“Iré a donde me digan que tengo que ir, no sé de dónde salió la versión de que me vacunaba hoy pero no es así, cuando me toque, iré a donde tenga que ir”, reveló Legrand y con humor cerró: “No voy a hacer la cola en la cancha de River, si fuese en la de Racing sería otra cosa”.