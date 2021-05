Nazarena Vélez tiene una obsesión por estar siempre cerca de sus hijos y ellos la enfrentan con gracia

Todos saben que Nazarena Vélez además de ser una gran artistas es, sobre todo madre y fanática de las redes sociales, la mediática comparte simples y hasta desopilantes momentos con sus tres hijos.

Muy cerca de Barbie Vélez, quien se comprometió con su novio Lucas y ya está en los preparativos de la boda, Nazarena comparte compras, diseños y preparativos en general para una boda que será cuando el Covid lo permita.

Por su lado, El Chino fruto de su relación con Daniel Agostini, se fue a vivir con su padre e incursionó en el mundo de la música. Si bien siempre fue el más rebelde de los hijos de Naza, actualmente su relación está en paz y mejor que nunca.

Recientemente la actriz compartió en sus redes sociales un momento especial con Thiago, el menor de sus hijos de 10 años de edad en donde aprendió una importante lección cuando le dijo que no le gustaba que se pintara las uñas con fibra color naranja: “Yo no le estoy haciendo mal a nadie pintándome las uñas. Yo no le falto el respeto a nadie”, aseguró el niño quien fue filmado por su madre en la red Tik Tok.

“Titi entendió todo. Me maravilla como las nuevas generaciones se alejan de los mandatos absurdos preestablecidos, revolucionando y luchando para sentirse libres y felices. Te amo, hijo. Gracias por enseñarme a ser mejor cada día”, escribió Nazarena Vélez en su posteo de redes junto al video de su hijo que la hizo feliz y la mamá más orgullosa del mundo.