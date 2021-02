Nazarena Vélez filmó a Barbie lavando los platos y realizando una llamativa confesión

Esta semana Nazarena Vélez recibió la visita de sus padres y como bienvenida organizó una gran cena en donde participaron todos los integrantes de la familia.

Así al finalizar la comida, Barbie quiso ayudar y optó por lavar los platos sin antes colocarse guantes para realizar la limpieza.

Redes de Nazarena Vélez

Sin advertir que su madre la estaba filmando, Barbie comentó que el uso de guantes no era por cuidarse las manos sino que siente un terrible desagrado al tocar los restos de comida: “Yo no puedo lavar sin guantes. Me da un asco, me da asco tocar la mugre”, dijo la joven sin ningún tipo de filtro ante la mirada atenta de su abuela materna.

Incluso la participante de “Corte y Confección Famosos” (El Trece) realizó un extraño sonido con la boca al imaginarse tocando restos de comida.

En ese momento y sin poder contenerse más, Nazarena lanzó una carcajada que dejó en evidencia lo que estaba haciendo con su celular.

De buen ánimo Naza festejó la reunión familiar y se mostró tranquila y feliz luego de comentar, hace algunos días, que sufre de migrañas severas que, en ocasiones, duran más de un día: “Hace días, porque empecé con mi período de migrañas y estoy en esos momentos, en esos días mierd*, donde me empieza a doler la cabeza por nada. Empiezo el día así y termino el día de la misma manera”.