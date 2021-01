El divertido tutorial de Nazarena Vélez: mostró lo complicado que puede resultar ponerse un jean

Una vez más Nazarena Vélez acudió a las redes sociales sociales para tomar con humor una situación por la que pasan cientos de miles de mujeres al momento de usar un jeans ajustado.

Sin vergüenza y con una aceptación total de su cuerpo, la madre de Barbie Vélez compartió un divertido video en donde demostró lo complicado que puede ser ponerse un short de jean ajustado.

La mediática muestra cómo debe ir subiendo la prenda de a poco hasta, que finalmente, se tira en la cama para prender el botón. Junto a la filmación la novia de Santiago Caamaño preguntó a sus más de 1.7 millones de seguidores: “Y vos, Como te pones los jeans??”.

De inmediato los “likes” comenzaron a llegar al posteo de la actriz y cientos de mensajes contando experiencias vividas en la misma situación: “Genia”, “Yo cuando me tiro a la cama no me puedo levantar”, “Te amooooo, tan reallll”, “a todas nos pasa lo mismo!!! por eso uso calzas”, “Jajaja pasa! ... Me tiro a la cama me prende y se me salen los ojos para afuera jajajaja.... No es que engordamos los pantalones se achican al pasar los días”, “Qué divertida”, “Hermosa”, ”Me encanta que seas tan real como nosotras...TE ADORO”, fueron algunos de los mensajes que recibió Naza.