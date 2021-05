Nazarena Vélez adelantó detalles de la boda de Barbie con Lucas Rodríguez

Invitada al ciclo “Hay que Ver” (El Nueve), Nazarena Vélez compartió un divertido momento con José María Listorti y Denis Dumas quienes no se privaron de preguntar de todo acerca de la vida de la mediática.

Como era de esperar y al consultar sobre la vida de sus hijos, Nazarena no pudo evitar relatar lo emocionada que está por el inminente casamiento de Barbie.

De acuerdo a todos los protocolos vigentes por la pandemia del coronavirus, Barbie y su novio Lucas Rodríguez están preparando su boda y Nazarena está más entusiasmada que nadie.

“Barbie es fiestera. Quiere fiesta, que le canten varios cantantes como Damas Gratis y Karina La Princesita. Quiere saltar. Quiere todo”, dijo la novia de Santiago Caamaño.

Consultada sobre la ceremonia religiosa, Vélez comentó: “Lo que pasa es que no se va a casar por Iglesia porque Lucas no quiere. Él es agnóstico y no cree”.

Luego la invitada se refirió a los futuros nietos y dijo: “¡Voy a hacer abuela en cualquier momento! Ellos no quieren ahora, pero yo creo que más adelante sí”, finalizó la productora emocionada por la experiencia que le tocará vivir en breve.