Sin complejos, Nazarena Vélez posó en ropa interior

Activa en sus redes sociales, Nazarena Vélez comenzó, con la llegada de la cuarentena por el coronavirus, a interactuar con sus seguidores y confesar experiencias traumáticas, complejos, anécdotas e historias de su vida.

En cada publicación, sus más de 1.7 millones de followers festejan las ocurrencias de la madre de Barbie Vélez y comparten los contenidos referidos a la superación personal y el amor propio.

Este fin de semana y con la intención de sorprender a todos, Nazarena Vélez volvió a posar frente a su gran espejo y esta vez lo hizo sentada en el piso y en ropa interior.

Lo más llamativo de todo es que la actriz, no buscó una postura que la beneficiara ni que ocultara sus “rollitos” en su abdomen y sin preámbulos la mediática confesó: “Hasta los pies me criticaron. Hoy miro para atrás y me da mucha pena lo esclava que fui de mi imagen , del odio propio y ajeno. Agradezco hoy a mis 46 y después de tanto poder contarte que se puede ser FELIZ así tal como sos y al que no le guste, que mire para otro lado”, escribió Nazarena en su nueva actitud frente a la vida y a las críticas.

Inmediatamente el posteo de Vélez consiguió más de 82 mil “likes” y mensajes de apoyo y admiración a la nueva influencer: “Te adoro”, “Te entiendo tanto”, “Sos lo más”, “Te aplaudo de pie”, “Sos hermosa”, “Te amo” y “Me encanta que te muestres tal cual sos Naza! Celebro tu plenitud”, fueron algunos de los mensajes que recibió la actriz que está en plenos preparativos, como madrina, para la boda de su hija con el hijo de su ex Fabián Rodríguez.