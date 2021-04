Nati Jota mostró sus curvas a punto de estrenar obra de teatro

Como no podía ser de otra manera, Nati Jota sorprendió a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram al compartir tres fotos con poca ropa y en actitud desafiante.

Con una bikini colaless color verde, la ex de Bruno Siri, disfrutó de un día de calor y hasta se animó a meterse a la pileta. En su posteo la rubia escribió: “Abril choreando verano o queee”. Como era de esperar, la publicación consiguió más de 320 mil “me gusta” y mensajes picantes contra la mediática.

También y muy nerviosa por la situación, Nati Jota usó sus historias en Instagram para comentar lo ansiosa que está por el estreno de la nueva obra de José María Muscari “Redes Viví Tu Experiencia” a estrenarse el próximo 13 de abril en el Paseo La Plaza.