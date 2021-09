Natalie Weber mostró con orgullo la cicatriz que le quedó de la mastectomía

En 2016, Natalie Weber fue diagnosticada de cáncer de mama y hoy está totalmente recuperada. Pero lo cierto es que su cuerpo lleva las marcas del tratamiento intenso e invasivo que debió realizarse en aquellos años. Lejos de ocultarlas, hace unas horas las mostró con orgullo en Instagram.

La mediática y esposa del futbolista Mauro Zárate jugó un rato con sus seguidores a las preguntas y respuestas y fue allí que compartió una fotografía de la cicatriz que lleva en su cuerpo de la mastectomías realizada.

Una usuaria le consultó si le había quedado marca visible después de las cirugías y con orgullo, Natalie se sacó una selfie y la publicó junto a la respuesta: “Una de las tantas... No me avergüenzan, todo lo contrario”.

Natalie Weber y las fotos donde muestra con orgullo la cicatriz de su mastectomía

Luego, otra de las fanáticas de la modelo le preguntó por su actual estado de salud y su recuperación, a lo que Weber escribió: “Tuve una enfermedad que gracias a Dios no está más. Me hicieron mastectomía bilateral que es una cirugía radical para que no haya margen de error y no vuelva a aparecer”.

Mensaje en el que también hizo hincapié en que aunque está curada siempre se hace los chequeos médicos pertinentes y que es una “paciente en controles por 10 años” por el “riesgo” a que regrese. Además de celebrar que el 11 de mayo cumplió 4 años de estar sana “y ojalá siga así”.

Natalie Weber y las fotos donde muestra con orgullo la cicatriz de su mastectomía

Natalie Weber, femme fatal en Instagram

La madre de una niña y un niño fruto de su matrimonio con el futbolista, es una bomba sexy que deja enamorado a los 682 mil seguidores que tiene en Instagram.

Natalie sabe cómo posar para robarle el sueño a varios y así cosechar una cantidad tremenda de e Gusta y halagos.