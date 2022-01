Natalie Pérez compartió un curioso video con el que sembró dudas sobre un posible embarazo

Natalie Pérez está aislada porque tiene coronavirus y desconcertó a sus seguidores al compartir un extraño video con el que sembró dudas de embarazo. Incluso, la cantante lanzó los “posibles padres” de su bebé y no dudó al nombrar a los hombres con quienes se las vinculó emocionalmente.

Fue en sus historias de Instagram que Natalie Pérez subió en video en el que se la ve recostada, en ropa interior y con su panza al descubierto, con lo que da a entender que está embarazada al acariciarla con cierta dulzura.

“¿Cuál de todos mis novios es el papá del bebé? Fran (el hermano de Tini Stoessel), Chano, Nico (Occhiato), Otro”, dijo en referencia a los romances que se le atribuyeron en los últimos meses.

Y para que no queden dudas, sumó de fondo la canción de Camilo y Evaluna Montaner, “Índigo”. Con ese tema los artistas anunciaron la llegada de su primer hijo, “el amor” de sus vidas.

Hasta el momento parece ser una broma de la actriz, una especie de “burla” a los diferentes rumores que surgieron en el último tiempo sobre sus amoríos.

Natalie Pérez congeló óvulos para ser el día que quisiera ser madre

La artista congeló sus óvulos en 2019 para usarlos el día que decida convertirse en madre. “Justo fue lo de la novela, empecé a escuchar de eso. Yo justo me había separado. Estoy en una edad… Soy joven todavía, pero como sabés el reloj biológico… Cumplo 35 este año. Claro que hay mujeres que han quedado embarazadas a los 40 o 45 solas, sin nada”, comentó en su momento.

“Pero por las dudas, a modo preventivo, aproveché mi juventud interior y lo hice. Si algún día lo necesito está ahí. Quizás los pueda donar. Alguna amiga… Uno nunca sabe las vueltas de la vida. Tuve ganas de hacerlo y lo hice. Tuve ese impulso”, resaltó sobre su decisión de congelar óvulos.

Natalie Pérez sobre la posibilidad de ser mamá.

En este sentido, amplió algunos conceptos sobre su deseo de ser madre. “Yo, cuando era muy chica, cuando tenía 17, le dije a un amigo gay: ‘Si ninguno de los dos a los 38 tuvo hijitos, nos juntamos’. Fue como un plan medio gracioso”, aseguró con simpatía.

Y luego apuntó: “Pero por suerte para él, se casó, vive en España y está esperando para la adopción de un niño o niña. ¡Me dejó sola en el camino!”.

Aunque no le molestaría ser madre sola, dijo que tenía ganas de tener un compañero: “Espero encontrar una linda persona que me quiera acompañar en el amor y poder formar una familia, que es uno de los anhelos más grandes de la mayoría de las personas… No puedo decir de todas. Pero tengo un muy hermoso ejemplo de mi familia, entonces me dan ganas”.