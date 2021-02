Moria Casán opinó sobre el vacunatorio VIP y se burló del Gobierno: “Alverso Fernández y Ginebra García”

Tras el escándalo de la Vacunación VIP , una de las personas que se refirió al tema fue Moria Casán . La Diva se volcó a las redes sociales y se mostró junto a los trabajadores de la salud que están realizando las inoculaciones en el Teatro Colón y sentó postura sobre su decisión personal de vacunarse.

“Thanks por la onda pero soy del conurbano bonaerense, una morocha sin privilegios y no sé si tengo ganas de anotarme en una carrera de ratas... THANKS por la cortesía y amabilidad”, expresó a través de su cuenta de Instagram con un video donde se los puede ver a los tres trabajadores del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires saludándola con afecto. Una de las enfermeras, le manifestó su deseo de volver a verla pero para vacunarse.

Durante los últimos días, La One se mostró indignada por las Vacunas VIP y realizó una polémica burla. La ex jurado del Cantando subió una fotografía en donde aparece el afiche de su exitosa película “Expertos en Pinchazos”. Pero en vez de aparecer Alberto Olmedo y Jorge Porcel, se puede apreciar la cara de Alberto Fernández y el exministro de Salud, Ginés Mario González García. Para completar su edición, añadió una foto debajo de los rostros: “Dijo Putin: me cago de risa con estos dos!”

Cabe recordar que a principios de este mes, Moria se encontró agobiada por las críticas al aceptar realizarse la vacunación para concientizar sobre la eficacacia de la Sputnik V. Por la ola de comentarios que recibió, realizó un descargo sobre el tema y tomó la decisión de no aceptar la propuesta.

"Experto en pinchazos", la parodia de Moria Casán a Alberto y Ginés

“Cuando me ofrecieron la vacuna yo dije que sí y pensé en mí, no en concientizar porque eso es subjetivo y depende de la credibilidad o no hacia mi persona, aunque pareciera que la tengo sino no estaría mi nombre todo el día en cadena nacional”, señaló.

Luego remarcó que es población de riesgo por sus 70 años y reafirmó: “YO SOY ESENCIAL porque tengo más de 70 años, porque tengo una hija y dos nietos, familia y amigos que me quieren en su vida, y sobre todo, porque YO amo la vida. Tengo la suerte de hacer con mis compañeras un éxito que excede lo teatral para convertirse en un fenómeno social, como lo es Brujas, y que gracia a nosotras, ‘las brujas’, comen muchas familias. Pero necesitamos estar sanas y protegidas para estar todas las noches en un escenario”.

“En mi nombre denuncio discriminación hacia mi persona, porque soy de riesgo, porque tengo salud y quiero seguir teniéndola protegida como lo hice desde niña, y porque se me trata con prejuicios y se me estigmatiza por ser famosa. ¡Cuánta ignorancia! Jamás me victimicé, pero esta vez los acuso de ignorantes, prejuiciosos y de colgarse de mi fama, que para ustedes no representa nada”, cerró indignada.