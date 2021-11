Moria Casán mostró su receta casera para “tratar” la resaca

Moria Casán continúa disfrutando de su estadía en los Estados Unidos después de haber estado con Marley en los Latin Grammy en las Vegas.

En esta oportunidad, La One compartió en su cuenta de Instagram algunos videos de la cena por el Día de Acción de Gracias de la que participó junto a sus amigos en Orlando. Pero antes de la comida, aprovechó para dar un consejo muy práctico a sus seguidores, especialmente para la época de las fiestas de fin de año.

“Bueno gente, voy a dar mi recetita anti resaca para las fiestas. Me la dio un gran farmacéutico súper antiguo del siglo pasado como soy yo. Esto es aceite de oliva, y la vaselina líquida también es buena, incluso mejor”, indicó Moria mientas sostenía en su mano un frasco individual de aceite de oliva.

“Son dos cucharadas y me forma en el estómago una especie de capa protectora para que no me haga daño el alcohol. Como yo no tomo, si tomo me duermo”, explicó.

Después de tomarse el contenido del envase, bromeó: “Me tomo el aceite de oliva que me parece riquísimo, mi madre me lo daba para los parásitos. Ahora me tomo un vino y después les cuento cómo estoy”.

Nathy Peluso se emocionó al conocer a Moria Casán en Las Vegas

Nathy Peluso es una de las artistas argentinas del momento, la cantante posicionó su música y fue una de las ganadoras de los premios Latin Grammy 2021. En la previa, dialogó con Marley y Moria Casán en la alfombra roja y se declaró fan de la exvedette en un divertido intercambio.

“¡Acá la tenemos a Nathy Peluso...!”, exclamó Marley al verla acercarse al sector de prensa en el que ellos estaban situados para hablar con los artistas. “¿Mis ojos están viendo una diosa? Esto no puede ser real... ¡oh my God! Such a queen mamacita”, expresó sorprendida la cantante al ver y saludar a La One.

“¡Que lindo conocerte!”, agregó Peluso al acercarse al conductor y a la diva. “Para mí también”, dijo Moria. “¡Esto es un momentazo! yo soy fan”, acotó la estrella de la música.