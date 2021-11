Morena Rial mostró su último retoque estético con una imagen al borde la censura

Morena Rial está feliz y así lo demuestra en sus redes sociales. En los últimos días la hija mayor de Jorge Rial pasó por el quirófano y se sometió a una nueva cirugía estética en busca de su nuevo cuerpo.

La joven, desde muy chica, padeció las burlas y los comentarios negativos sobre su cuerpo sobre todo de su madre Silvia D´Auro quien, al separarse del conductor radial nunca más volvió a verlas ni a Morena ni a Rocío.

"La venganza es ojo por ojo", escribió la mediática. (Instagram/@moreerial)

Con el paso del tiempo y luego de convertirse en madre, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni, Morena Rial decidió cambiar su figura para dejar de sufrir y estar más saludable.

El cambio comenzó con una alimentación natural y entrenamiento físico. Luego de notables cambios vino la primera cirugía de by pass gástrico y con varios kilos menos, la mediática comenzó su tratamiento estético.

Ahora y luego de su intervención más reciente, la joven madre posó en su cuenta de Instagram y dejó ver su abdomen plano y sus senos firmes.

Redes de Morena Rial

A través de dos posteos, la joven se mostró feliz y empoderada por su nueva apariencia. Frente al espejo y rozando la censura, More levantó su remera y no dudó en afirmar: “La venganza es ojo por ojo” y sus fanáticos no dudaron en apoyarla y darle más de 610 mil “likes”.

Más tarde, More volvió a su cuenta y con un look muy sensual en negro, sacó la lengua y no dudó en recomendar a sus más de 1.2 millones de seguidores: “Vivite la vida y disfrutá”.

Morena sigue soltera, según sus propias palabras, pero muy cerca de su abogado Alejandro Cipolla quien siempre acompaña a la joven.