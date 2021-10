El abogado de Morena Rial negó tener un romance con la mediática

Hace varias semanas, comenzó a circular un rumor que tiene a Morena Rial como protagonista. Pero no solo ella es parte de la historia, sino que la hija de Jorge Rial supuestamente tiene un romance con su abogado Alejandro Cipolla.

Para aclarar la situación, el letrado durante una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live comentó: “Es como que se desvirtuó todo, a mí me lo mandaron los hermanos Caniggia y se malinterpretó. Somos amigos y nos hablamos todos los días, constantemente. La quiero pero como amiga”, comenzó diciendo el mediático.

Luego comentó que está en pareja con otra persona: “Ella también siempre lo remarca y nos tenemos un aprecio increíble. Aparte conocí a sus parejas y también a sus candidatos. Nunca pasó absolutamente nada y yo estoy comprometido”, dijo negando cualquier tipo de romance con la influencer.

“Mi pareja me preguntó si estaba en algo con Morena. Al ser público, trasciende mucho más y la otra persona que no es pública no entiende si es un juego de la prensa o no. Morena lo explicó perfecto”, comentó.

“Ahora tengo que ir para Córdoba y es probable que cene con ella. Ella es una genia y una persona muy introvertida hasta que entra en confianza”, dijo sobre la personalidad de Morena Rial.

“Ella tiene un circuito cerrado de personas que habla. Si son ocho es mucho. Y vínculo cercano cercano serán tres personas de confianza en la cual me incluyo yo. Ella es tímida y eso provoca que la gente piense que es mala onda y la verdad es que es de diez ella”, dijo Cipolla sobre su amiga.

Para finalizar reflexionó: “La misma timidez la hace ser fría y en las entrevistas son acotadas sus respuestas y se intimidad. Como amiga siempre es presente y siempre me escribe, me llama. Tengo una amistad sin reproches y hace más de tres o cuatro años”.