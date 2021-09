Mar Tarres filosa contra Morena Rial por criticarla: “Lástima que te operaste el estómago y no el cerebro”

Mar Tarres volvió a sacar a la luz su enfrentamiento con Morena Rial al publicar una historia en la que la no menciona de forma indirecta, pero se entiende que habla de ella por lo que escribe. La hija de Rial aseguró que la humorista hace apología de la gordura y ella salió a responderle con todas las municiones.

Tiempo atrás, ellas mismas contaron en Los Ángeles de la Mañana que iban a ponerse un negocio de venta de ropa juntas, pero esto no se dio porque no llegaron a un acuerdo. Ahí comenzaron los cruces entre las mediáticas, y Mar volvió a apuntar contra Morena en sus redes al opinar de sus cirugías estéticas.

“Qué lástima que te operaste el estómago y no el cerebro, eso no tiene arreglo. Ser gorda y comerme una hamburguesa o un rabanito no es hacer apología de la obesidad. Es simplemente ser yo y no tengo que esconderme para comer como ya lo hice tantos años, comer con miedo y vergüenza como si hubiera matado a alguien”, comenzó el extenso descargo de Mar Tarres.

Además, le pidió que no opine de lo que ella hace o dice, y le sugirió que se ocupe de ella y de su salud. “Lo que yo elijo comer o no no es tu problema y no tengo que darte explicaciones. Mi salud y mi cuerpo son mi problema. Vos preocupate por tu cuerpo”, comentó.

Y lejos de dejarlo ahí, le pidió que muestre sus estudios médicos para demostrar que ella está tan bien de salud. “¿Creés que en nombre de la salud podés defenestrarme? Quiero ver cómo dan tus estudios ginecológicos, de sangre, radiografías, etc. Y no nos olvidemos del psicólogo, no te olvides de que eso también es salud. Acá nadie levanta banderas diciendo que ser gordo es bueno o malo”, expresó.

Mar Tarres contra Morena Rial.

Finalmente, le advirtió que iba a estar atenta de que sus cirugías funcionen y que no tenga un efecto rebote o retroceso. “Ser gordo te toca o no te toca, no es una elección. Vos elegiste operarte, te felicito. Ojalá lo mantengas y no caigas en el 95 por ciento de los que vuelven a engordar porque ahí te voy a refregar tus palabras hirientes y maliciosas por la cara”, sentenció.