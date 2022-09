Mónica Ayos cumplió con su cábala para alentar a la Selección y se mostró con una microbikini albiceleste

A pesar de vivir en Norteamérica, Mónica Ayos no olvida su país, menos en épocas mundialistas. Esta vez, la actriz mostró su aliento a la Selección Argentina a través de una sensual cábala que deslumbró a sus seguidores.

Algunos días atrás usó su cuenta de Instagram para prometer que se mostraría en bikini si el plantel de Lionel Scaloni ganaba su cruce con Honduras. “Hay una prenda que tengo que pagar si ganaba argentina, así que vamos a ver si me animo a hacerlo. Ya tengo abajo la bikini preparada, pero tengo que buscar un lugar en dónde no haya nadie porque si no va a ser un quilom... y me van a sacar con la policía. Pero tengo que cumplir con la promesa”, adelantó.

Mónica Ayos y Diego Olivera

Durante el partido que se realizó en el Hard Rock Stadium de Florida, la actriz estuvo presente junto a su esposo. Tras el resultado 3 a 0 a favor de la Albiceleste, la Ayos demostró que es una mujer de palabra y cumplió la cábala.

A través de un posteo en Instagram, exhibió a sus seguidores un carrete de fotos en el que se muestra más que feliz por el desempeño de su país en uno de los deportes más importantes a nivel mundial. “¡Ganamooooo! Cábala, bikini de Argentina. Cumplí con la promesa, si hoy ganábamos. Lo filmó Diego, con el estadio de fondo porque no me animé en el palco o entre la gente, obvio”, sumó junto al posteo.

En la primera imagen se mostró junto a su pareja Diego Olivera, y en algunas otras junto al grupo que la acompañó durante el disfrute del gran partido. Aún así, las fotografías que llamaron la atención fueron las más sensuales.

Mónica Ayos.

Los planos mostraron en detalle la bikini que vistió como cábala. De tiritas, de colores celeste y blanco, así son las pequeñas prendas que Ayos seleccionó para alentar a la Selección.

Además, un video derritió toda la web. De espaldas y a cuerpo completo, se mostró festejando a los saltos el triunfo del equipo de Scaloni. Luego se muestra de cara a la cámara con una sonrisa gigante y la parte superior de su bikini que deja al descubierto su prominente delantera.

Mónica Ayos y su espectacular cuerpo a los 50 años

Hace algunos años que Mónica Ayos decidió cambiar de aires y vivir en Estados Unidos junto a su familia. Aún así, siempre se mantuvo en contacto con sus lazos argentinos y seguidores a través de las redes sociales.

Mónica Ayos.

Cada vez que puede, Ayos vuelve a sus raíces tomándose un avión rumbo a la Argentina o compartiendo material retro de sus distintos trabajos de los ‘90, la época en la que todos hablaban de ella y de sus curvas. Aunque sus curvas no dejaron de ser un tema. Hoy a los 50, Mónica Ayos luce increíble y mantiene el cuerpo que la llevó a la fama con un intenso entrenamiento diario.

Con un look playero, se mostró portando una microbikini animal print en colores celeste, gris y negro. Además sumó gafas de sol, kimono y gafas de sol para completar el increíble look. Así lo mostró en su Instagram.